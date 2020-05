Baldoví: "A día de hoy el Gobierno no tiene el voto de Compromís"

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha advertido que su formación no dará su apoyo al Ejecutivo para las próximas votaciones sobre desescalada y el estado de alarma si no hay una negociación entre ambos, al afirmar: "A día de hoy, el Gobierno no tiene el voto de Compromís, categóricamente".

En una rueda de prensa en el Congreso, Baldoví ha asegurado que su partido está "abierto a negociar" pero no tolerará ninguna "actitud de menosprecio" como la que cree que tuvo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por lo que dependerá de la actitud del Ejecutivo en estos próximos días, mientras su voto será "negativo o abstención".

Las tres condiciones que plantea Compromís son que haya "criterios más razonables" y se tenga en cuenta el peso poblacional a hora de repartir el fondo del Gobierno a las autonomías, que en el próximo decreto de alarma haya una "cogobernanza real" y que el ingreso mínimo vital sea gestionado por las comunidades autónomas.

En la rueda de prensa, este portavoz ha reconocido que la relación con los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) "ha cambiado" y no ha sido por culpa de Compromís, por lo que ha pedido abrir una negociación bilateral.

Baldoví ha recordado a Pedro Sánchez que en la investidura cada voto contó y si el de Compromís hubiera sido negativo, "hoy Sánchez no sería presidente de Gobierno".

El diputado ha reclamado a Sánchez "lealtad recíproca y que no se traspasen líneas peligrosas" como ayer ocurrió, en su opinión, con las "inaceptables" palabras de la ministra de Hacienda, negando la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.

A la pregunta de qué había sentido ante el aplauso del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la ministra, Baldoví ha admitido estar "decepcionado". "Sinceramente no me lo esperaba de Pablo Iglesias", ha dicho.

El portavoz ha avanzado que la ministra de Hacienda les llamó ayer y les trasladó que sus palabras habían sido malinterpretadas.

Baldoví ha recordado a Pedro Sánchez siempre ha sido un socio leal. "En todo momento hemos arrimado el hombro pero exigimos también un poco de respeto", ha subrayado.

Ayer, la dirección de Compromís se reunió y acordó no dar su voto al Gobierno para prorrogar de nuevo el estado de alamar si no se empieza de forma inmediata la negociación de estas tres peticiones.