Baldoví defiende unir a 16 diputados para dividir el Grupo Mixto del Congreso

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido este martes la unión de 16 parlamentarios de formaciones minoritarias, entre los que no estarían los representantes de UPN, Foro Asturias y la CUP, cada uno por diferentes motivos, para propiciar un Grupo Mixto más operativo sin que se vulnere el reglamento.

Baldoví ha esgrimido su posición en la rueda de prensa posterior a su entrevista con el rey, parte de la ronda de consultas abierta como paso previo a la propuesta de un candidato a la investidura.

A dos días para que en el Congreso se cierre el plazo de inscripción de los grupos parlamentarios, el diputado valenciano ha explicado su apuesta por lograr una división en dos del hipotético Grupo Mixto de la nueva legislatura, que podría quedar formado por 21 parlamentarios de una decena de agrupaciones políticas diferentes, tal es el nivel de fragmentación.

A su juicio, su modelo se ajusta al reglamento de la Cámara, y éste consiste en la unión de 15 o más diputados, en concreto 16.

De ese modo se cumpliría el primer punto del artículo 23 de dicho reglamento, el que avala la formación de aquellos grupos con 15 parlamentarios o más. Su propuesta "no tiene interpretaciones", ha añadido.

Entre hoy y mañana habrá "conversaciones frenéticas" de unos con otros para intentar el objetivo común: no dar lugar a un Mixto de 21 parlamentarios, lo que provocaría tiempos de intervención muy breves y apenas cupo para presentar iniciativas legislativas.

UPN no estaría en la combinación de Baldoví, según ha recalcado, por haber formado parte en las elecciones de Navarra Suma, una coalición que integraban también PP y Cs. El reglamento establece que las formaciones que no hayan competido entre sí ante el electorado no pueden formar "grupo separado".

Tampoco estaría, en palabras de Baldoví, el parlamentario de Foro Asturias, ya que en el Principado concurrió con el PP en coalición y le afecta el mismo motivo que el citado antes. Ni la CUP, que "se descarta", ha matizado.

Fuentes de estos partidos reconocen que el problema para que salga adelante la propuesta no radica tanto en la unión de diputados de diferentes formaciones, entre ellas algunas de ámbito independentista como JxCat o la propia CUP, sino en los que se irían una vez constituido el grupo para recalar en el Mixto, opción que también permite el reglamento.