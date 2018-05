Ballesteros (PSC) asegura que no le gusta que Pedro Sánchez califique de racista a Torra por que así no seduce

En una entrevista en el 3/24 recogida por Europa Press, Ballesteros ha dicho: "No me ha gustado la expresión de racista que le ha dicho el secretario general del PSOE; no me ha gustado porque creo que no es una buena forma de hacer aquello de la seducción".

Ballesteros ha ensalzado que Torra haya hecho apelaciones al diálogo y ha apuntado que ahora hace falta que haya respuesta por parte del Gobierno central, pidiendo centrarse en eso y no en sus artículos pasados: "Todos podemos escribir cositas".