Baltasar Garzón censura que ni PP ni Ciudadanos replicaran el discurso "fascista" y "xenófobo" de Vox

En los pasillos del Congreso, donde ha acudido para analizar la situación política en Chile, Garzón ha señalado que "no se puede permitir", como ocurrió anoche en el debate, que se hagan proclamas "xenófobas" y en contra de la Constitución, "casi rayando lo delictivo".

Pero también es censurable, a su juicio, que los demás candidatos, a excepción de Pablo Iglesias y "un poco" el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no sólo "no le dijeran nada", sino que "banalizaran y normalizaran" el discurso de Abascal. "Es muy grave y debería hacernos reflexionar", ha manifestado.

SU VOTO SERÁ PROGRESISTA

Garzón, que fundó el partido Actúa junto al exlíder de IU Gaspar Llamazares, ha dicho esperar que los ciudadanos que vayan a votar el próximo domingo lo hagan "teniendo muy en cuenta" lo que está en juego.

Aunque confirma que el próximo 10 de noviembre su voto será progresista, no ha querido desvelar a qué partido dará su apoyo: "Espero tenerlo decidido (el voto) para ese día", ha señalado el exmagistrado.

Lo que sí ha lamentado es que esta nueva campaña electoral se haya diseñado no para hacer propuestas, sino para "apelar a las emociones". "Eso es lo grave y es consecuencia de las fuerzas progresistas no fueron capaces de formar un gobierno, que es lo que tendría que haberse hecho y por lo que votamos los que creemos que España necesita un gobierno de progreso, y no un tripartito de derechas", ha apostillado.