Baltasar Garzón afirma que la detención de Lula esconde un "clarísimo interés político"

El exjuez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, aseguró que el reciente encarcelamiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le genera una "tremenda frustración" y consideró que esconde un "clarísimo interés político", en una entrevista radial emitida hoy en Argentina.

"Se ha introducido la política en la Justicia y eso desmerece y quita la credibilidad que necesitamos tener cuando un hecho de estas características se produce", denunció el jurista, quien insistió en que "no hay méritos bastantes para esa condena".

En declaraciones a la radio La Patriada, apuntó que la lucha contra la corrupción tiene que ser "muy contundente" y estar "fuera de toda duda" y por eso aseguró sentir una "enorme tristeza y una enorme frustración" porque Lula, de quien reconoció ser amigo, esté en prisión con una sentencia "que no es firme todavía".

A su juicio, todos los pasos que se han seguido en el proceso, unido a los pronunciamientos de algunos jueces y a la presión militar, denotan un "clarísimo interés político en neutralizar a Lula da Silva como principal candidato a las elecciones de octubre".

Garzón consideró que se está produciendo en numerosos países una "vuelta de tuerca económica y judicial que es muy peligrosa" porque, advirtió, la "ideologización" de la Justicia puede llevar a la aplicación de una especie de "derecho penal del enemigo", que consiste en primero elegir a una persona y, después, el delito que ha cometido.

"Tenemos que propiciar jueces independientes y que no atiendan a criterios de otra naturaleza" porque "esa penetración se está produciendo", agregó.

Garzón también fue consultado por las prisiones preventivas dictadas contra exdirigentes kirchneristas en Argentina en los últimos meses por supuestos delitos de corrupción, como fue el caso del exvicepresidente Amado Boudou (liberado en enero tras dos meses detenido) o el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien permanece en la cárcel desde octubre.

"Cada vez cuestiono más estas detenciones de marketing que después no conducen a nada o que eran innecesarias y que más están para rendir una apariencia que una realidad", valoró.

En ese sentido, apuntó que la libertad de las personas es algo "muy preciado" y, por ende, la Justicia debe emitir sentencias "fundamentadas" y "definitivas" y no realizar "un acto de propaganda".

También se refirió a las acusaciones contra miembros del actual Ejecutivo argentino -como el ministro de Finanzas, Luis Caputo, o el propio presidente, Mauricio Macri- por su supuesta participación en empresas en paraísos fiscales, según revelaron investigaciones periodísticas en los últimos meses.

"Si la ley permite ese tipo de prácticas, no tengo nada que decir (...). Tiene que haber una transparencia y, si paga todos los impuestos, me parece correcto" pero "si es un personaje público y miente ocultado sus datos, tiene una clarísima responsabilidad política" y "no debería de estar ni cinco minutos en el cargo publico correspondiente", afirmó.