Baños, sobre la ANC: "Había jurisprudencia, y entendía que mi trabajo se podía hacer"

"A ninguno de los 124 candidatos se le ha pedido que pierdan una semana de sueldo a cambio de presentarse", ya que es el único cuyo trabajo consiste en aparecer en los medios y lo hace como periodista de análisis política, desde antes de ser diputado, y no como invitado, ha dicho en declaraciones a 8TV recogidas por Europa Press.

Ha afirmado que esto lo pone en una situación de indefensión en comparación con el resto, y ha recordado que hace dos años se determinó que al aparecer en éstas tertulias no ganaba más popularidad porque son una colaboración sostenida --"Estoy más visto que el tebeo"--, y que se le admitió porque se entendió que era su trabajo y que aparece en estos espacios sin hablar de la ANC.

"Y ahora, con el mismo reglamento, se ha decidido que no, y es algo que no entiendo tanto", ha dicho, y al ser preguntado por si podría apelar, ha admitido que sí que hay mecanismos de garantía y que podría hacerse, pero que no lo contempla porque la Junta Electoral es soberana y ha tomado una decisión.

"Me voy a casa y ya está", ha dicho, después de recordar que la ANC retiró su candidatura y una quincena más cuando ya se había iniciado la votación telemática, y posteriormente la paró.

Poco antes de las 22.00 horas de este miércoles, la ANC ha reactivado las votaciones por Internet, sin tener en cuenta lo contabilizado anteriormente: "Los socios que ya habían emitido su voto, tienen que volverlo a emitir", ha informado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.