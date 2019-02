Barbón y Lastra recuerdan que el Plan del Clima aún es un borrador y están seguros de que será bueno para Asturias

Barbón ha replicado a la candidata del PP, Teresa Mallada que "el no está escondido, sino que lo que ocurre es que él va a sitios que ella no va" y ha añadido que Mallada no puede confundir el borrador del Plan del Clima y la Energía con lo que pasa con las térmicas por mandato de la UE".

"Para mi esconderme es difícil, entre otras cosas por mis dimensiones", ha dicho Barbón que ha indicado que "sería muy grave si de verdad Mallada confunde esas cuestiones".

Así ha insistido en que el Plan del Clima es aún un borrador y si hay térmicas que cierran en julio no será por ese plan que aún ni existe como tal, sino porque hay una directiva comunitaria de 2010 que lo decía claramente. "Espero que la candidata lo sepa porque sino lo sabe es muy grave", ha dicho Barbón, que ha indicado que respalda las alegaciones que el gobierno asturiano haga a dicho plan porque de lo que se trata es de que salga un buen documento.

Así, se ha mostrado seguro de que el mismo va a dar respuesta a las necesidades de Asturias y además ha recordado que el Plan está en fase de alegaciones para que entre todos pueda mejorarse y quienes quieran aportar lo hagan.

Barbón, en declaraciones a los medios en el tradicional acto homenaje a Manuel Llaneza en Mieres organizado por el SOMA, ha manifestado que como futuro presidente de Asturias quiere adquirir el compromiso público de "garantizar una complicidad total y absoluta del gobierno asturiano con las comarcas mineras de Asturias, tanto la central como la occidental"

El candidato socialista ha recordado que lo que "nos jugamos el 28 de abril es fundamental" por lo que ha llamado a la movilización de los habitantes de las cuencas, que "nunca han fallado y esta seguro de que esta vez tampoco lo harán.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también en referencia al Plan del Clima y la Energía ha indicado que dicho plan ya debería estar en la UE porque debería haber sido enviado por el PP, pero lo hizo y además ha indicado que el mismo da viabilidad a las térmicas que hayan hecho los deberes y también da viabilidad jurídica respecto a la electricidad.

Así ha indicado que el PSOE "es el único partido que cumple lo que promete" y ha recordado que ahora hay un plazo de alegaciones asegurando que este plan será "bueno para Asturias".

"Otra buena noticia para Asturias es el estatuto de las industrias electrointensivas que además lo hemos hecho en solitario para ayudar a empresas como Alcoa que por la inoperancia del PP lo están pasando muy mal", ha dicho Lastra.

Lastra ha manifestado que lleva muchos años participando en este homenaje a Manuel llaneza y ha querido destacar la diferencia de la situación de Asturias hace un año y ahora. Ha asegurado que hace un año en este mismo escenario reclamaban al Gobierno central del PP un plan de futuro para Hunosa y para el sector y a día de hoy, con el Gobierno de Pedro Sánchez lo que hay es "una empresa Hunosa abierta y esperando esta misma semana avances para su plan de futuro y el compromiso del PSOE con la compañía y con el sector".

"No ha sido fácil y no lo es lo que viene por delante, lo que necesitamos en las comarcas mineras es empleo de calidad y sabemos del compromiso de Pedro Sánchez con nuestra tierra", ha indicado Lastra.