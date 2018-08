Barcelona y Montevideo reafirman su hermanamiento con un acuerdo de intercambio

El vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, reafirmaron hoy el hermanamiento entre ambas ciudades con la firma de un acuerdo para trabajar en proyectos de innovación tecnológica.

Así lo afirmó a la prensa Pisarello, quien destacó que si bien la hermandad entre ambas ciudades data de los años 80, con el nuevo acuerdo se busca "inaugurar una nueva etapa adaptada a los grandes retos que tienen grandes ciudades como Montevideo o Barcelona en el siglo XXI".

"Uno de los principales ejes de este nuevo hermanamiento es trabajar cooperativamente en proyectos de innovación tecnológica y digital. Uruguay es uno de los siete países más digitalizados del mundo y en ese sentido hay mucho que aprender de las experiencias que se están llevando a cabo", puntualizó Pisarello.

"Eso nos va a permitir trabajar conjuntamente en programas por ejemplo de incubadoras de empresas tecnológicas y de empresas del ámbito de la economía social y solidaria, pero adaptada a los retos tecnológicos", añadió.

En esa línea, el vicealcalde destacó que el encuentro de ciudades inteligentes Smart City Expo, que tendrá cita en Barcelona este noviembre, será una instancia importante para el intercambio entre las ciudades, sobre todo en torno a las economías colaborativas, ya que Montevideo tiene experiencia en el tema.

"Montevideo ha llegado a algunos acuerdos importantes con algunas de las plataformas digitales que operan ahora de manera transnacional, como es el caso de Uber, y nosotros estamos muy interesados porque creemos que es muy importante que Uber, Airbnb, las grandes plataformas (...) puedan ser reguladas", sentenció Pisarello.

"No puede ser que estas grandes empresas operen en las ciudades no cumpliendo con sus obligaciones fiscales, no respetando los derechos laborales de los trabajadores, y en ese sentido estamos muy interesados en la experiencia de Montevideo", recalcó.

Por otro lado, Pisarello, que culminó hoy su primera visita oficial a Uruguay y viajará a Buenos Aires esta tarde para participar de la discusión para la definición en el Senado argentino sobre la aprobación proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, opinó que ese debate es "enormemente importante".

Para el político argentino, nacido en la provincia de Tucumán (norte), se trata de "un debate que no solamente incumbe a Argentina" sino al movimiento feminista mundial.

"Lo que está haciendo esa marea verde integrada por chicas jóvenes muy diversas es dando un gran ejemplo al mundo", valoró Pisarello. Creo que con ese gran esfuerzo, con esa gran energía con que han ganado las calles están luchando por los derechos en realidad de todas las mujeres y haciendo libres a hombres y mujeres de muchas ciudades", concluyó.

Durante su visita a Uruguay, Pisarello también se reunió con el expresidente y senador José Mujica (2010-2015), y firmó un acuerdo en innovación tecnológica con la ministra de Industria, Minería y Energía del país, Carolina Cosse.