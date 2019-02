Barclay niega que May vaya a ofrecer elegir entre su acuerdo de "brexit" o retrasarlo

El ministro británico del "brexit", Stephen Barclay, negó hoy que la primera ministra, Theresa May, planee ofrecer a los diputados, días antes de la retirada de la Unión Europea (UE), elegir entre su acuerdo negociado con Bruselas o un retraso del "divorcio".

May "ha sido muy clara de que estamos comprometidos a marcharnos (de la UE) el 29 de marzo", declaró Barclay a la BBC.

Los medios afirman hoy que un periodista de la cadena ITV escuchó en un bar de Bruselas que el funcionario británico que negocia con la UE, Olly Robbins, le comentaba a otra persona que a los diputados se les dará en el último momento la opción entre el pacto sellado por May o un retraso prolongado del "brexit" (salida del Reino Unido del bloque europeo).

Una ampliación del periodo de retirada británica de la UE es rechazado por los conservadores más euroescépticos, entre ellos el influyente exministro de Exteriores Boris Johnson.

"No es de interés de nadie tener una extensión (retirada de la UE) sin ninguna claridad (de la situación). Esto altera mucho al Parlamento europeo. Ellos tienen obviamente elecciones al Parlamento y una Comisión que se formará a finales de mayo, así que no hay deseos del lado europeo de ver lo que alguien calificó como 'extensión a la oscuridad", agregó Barclay.

Asimismo, el ministro indicó que espera dar a las Cámaras de Comercio británicas (BCC, en inglés) más información en los próximos días ante la incertidumbre que genera el "brexit", sobre todo si finalmente no se llega a un acuerdo de retirada.

La BCC ha indicado que hay muchos asuntos no resueltos, como el movimiento de trabajadores entre el Reino Unido y la UE.

La BCC, que representa a miles de empresas, ha indicado que sus miembros están "profundamente preocupados" por si el Reino Unido no está preparado para lo que pueda ocurrir después del 29 de marzo.

La falta de claridad sobre lo que pasará dificulta la inversión y el crecimiento, señaló el director general del BCC, Adam Marshall.

Un portavoz del Gobierno insistió en que "la mejor forma de apoyar nuestra economía, proteger empleos y facilitar certeza a los negocios y las personas al marcharnos (de la UE) es respaldando el acuerdo que hemos negociado con la UE".

El pasado enero, los diputados rechazaron el acuerdo del "brexit" por la polémica salvaguarda irlandesa, pues ésta prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que establezcan una nueva relación comercial entre ambas partes.

Esa garantía ha sido incluida en el pacto para evitar una frontera física entre las dos Irlandas a fin de evitar perjudicar la economía y el proceso de paz en Irlanda del Norte.

May busca una garantía vinculante en relación a la salvaguarda para asegurar que el país no permanecerá indefinidamente atado a las normas del mercado único europeo si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del "brexit".

Tras el rechazo del acuerdo, la Cámara de los Comunes aprobó recientemente una enmienda que insta al Gobierno a buscar "arreglos alternativos" a la garantía para Irlanda del Norte.