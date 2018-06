Barkos cree que la Justicia debe "esprintar" si no quiere "divorciarse" de la sociedad

Barkos se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en un acto de cierre del curso político, organizado por Geroa Bai en Pamplona, y un día después de la puesta en libertad provisional bajo fianza de los miembros de La Manada.

La presidenta ha asegurado que "todos compartimos una sensación extraña, mezcla de indignación e incomprensión, con decisiones judiciales en casos de notable trascendencia en Navarra".

"No creo que la separación de poderes obligue al silencio, obliga al respeto a la separación de poderes, en un sentido y en el contrario también", ha remarcado. "Pero eso no implica en una sociedad democrática que no podamos plantearnos una serie de reflexiones", ha indicado.

Para Barkos, "las manifestaciones en la calle que hemos vivido estos últimos años, y muy especialmente estas últimas semanas, son un fiel reflejo de la enorme distancia que separa a la sociedad de una parte de la judicatura". En este sentido, ha mostrado su "orgullo" por el desarrollo de estas protestas "de una manera impecable, en un tono irreprochable y democrático". Manifestaciones que "están apuntando a ese divorcio cierto, claro y evidente del conjunto de la judicatura con la sociedad".

Para la presidenta, estas instituciones "deben realizar una reflexión profunda y de manera urgente ponerse al día en los requerimientos de la ciudadanía desde la más absoluta autonomía en sus procesos y en la independencia de los poderes".

"Una cosa es respetar las decisiones judiciales y otra obviar que sus decisiones puedan estar fuera de la realidad", ha concluido.