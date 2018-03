Barkos dice que el foro para debatir sobre el Estatuto vasco es el Parlamento de Vitoria, no el navarro

Así, en respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento, Uxue Barkos ha señalado que "el foro" para debatir sobre estas cuestiones no es el Legislativo navarro, sino el vasco, donde el Partido Popular también tiene representación, "aunque quizás el PPN no conseguiría su verdadero fin, que no es otro que hacer ruido".

Además, Barkos ha señalado que "cualquier referencia respetuosa con la voluntad de los navarros tiene derecho político y encaje constitucional en la Transitoria Cuarta de la Constitución, que el PP ha mantenido durante cuarenta años".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha exigido a Barkos que "haga actuaciones en representación de muchos navarros que no quieren para nada oír lo que propone el PNV para incluir en el Estatuto vasco"."El PP no lo va a dejar pasar", ha dicho, para afirmar que Barkos "es la única presidenta de una comunidad de España que quiere que su comunidad desaparezca". "Euskal Herria nunca ha existido como sujeto político. Es intolerable la intromisión y debería haber exigido ya al PNV que se disculpara", ha dicho.

Beltrán ha afirmado que "si Euskadi nos anexionara, sería el fin del derecho de Navarra a su autogobierno y a la pervivencia de sus derechos históricos, sería el fin de la relación bilateral y directa con el Gobierno de España; en definitiva, seríamos una comunidad de segunda, dejaríamos de ser una comunidad para pasar a ser una provincia, y Barkos mirando hacia otro lado".