Barnier y Corbyn se reúnen en Bruselas para compartir posturas sobre el "brexit"

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, se reunió hoy con el negociador europeo del "brexit", Michel Barnier, después de que el político inglés pidiera al Ejecutivo conservador de su país que se eche a un lado si no es capaz de alcanzar un acuerdo con Bruselas.

"Barnier no ha ofrecido y nosotros no hemos pedido su opinión (sobre las propuestas laboristas) porque eso sería pasarnos de la raya", dijo Corbyn a la prensa a la salida de la reunión.

El jefe de la oposición británica explicó que ha informado al negociador comunitario de su postura respecto al "brexit", y Barnier le ha puesto al día acerca del estado de las negociaciones entre la Comisión Europea y el Ejecutivo británico de la conservadora Theresa May.

Corbyn, que planteó a Barnier las seis líneas rojas de su partido para dar apoyo parlamentario al acuerdo final del "brexit", recalcó no obstante que el negociador comunitario "no tiene opinión" sobre estos temas, ya que el encuentro no era "una negociación".

La reunión llega después de que el laborista advirtiera este miércoles al Ejecutivo de Theresa May de que si no es capaz de negociar un buen acuerdo con el bloque comunitario debe "dar paso" a un partido "que sí puede hacerlo".

Las negociaciones entre Londres y Bruselas están en un momento delicado después de que los líderes de los Veintisiete instaran el pasado jueves a la primera ministra británica a revisar su plan de cooperación económica con la Unión Europea, ya que en su forma actual podría socavar el mercado único comunitario.

Preguntado por su solución para la frontera irlandesa, uno de los asuntos donde aún no hay consenso, Corbyn dijo que se aseguraría de que hay acceso a un acuerdo comercial para garantizar que hay comercio entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Sobre la posibilidad de "retrasar" la aplicación del artículo 50, y con ello la salida británica de la UE, para implementar sus propuestas si saliera elegido en unas potenciales elecciones, el líder laborista evitó especular y dijo que dependería de cuándo serían esos comicios y de en qué escenario se planteasen.

"Nosotros querríamos mantener una relación con Europa en torno a los seis puntos que hemos planteado en nombre del Partido Laborista", dijo, aunque puntualizó que "desafortunadamente" no están en el Gobierno "en este momento".

Barnier, por su parte, escribió en Twitter que continúa "escuchando todas las posturas sobre el 'brexit' y explicando las posturas europeas, que buscan una retirada ordenada del Reino Unido y construir una asociación futura ambiciosa juntos".

Los Veintisiete esperan lograr progresos importantes sobre el acuerdo antes de la cumbre de líderes europeos de octubre, un paso intermedio clave para cerrar un acuerdo de cara a la salida del Reino Unido de la UE, programada para el 29 de marzo de 2019.