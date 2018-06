Barnier y Davis debaten en Bruselas de Irlanda y la futura relación UE-R. Unido

El jefe negociador de la Comisión Europea para el "brexit", Michel Barnier, y el ministro británico para la salida de la Unión Europea (UE), David Davis, debatieron en una reunión hoy en Bruselas sobre la frontera irlandesa y la relación con el club comunitario tras la marcha del Reino Unido.

"Podemos confirmar que el jefe negociador de la Comisión Europea, Michel Barnier, y el ministro para la salida de la Unión Europea, David Davis, se reunieron esta mañana aquí en Bruselas, donde trataron los últimos acontecimientos en las negociaciones del artículo 50 (sobre la salida de la UE)", afirmó el portavoz del Ejecutivo de la Unión, Margaritis Schinas.

Durante la rueda de prensa diaria de la institución, Schinas precisó que el encuentro de los políticos se centró en cuestiones relacionadas con el acuerdo de retirada del club comunitario, como la solución para la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, además de en la futura relación entre Londres y Bruselas.

Fuentes comunitarias indicaron a Efe que la cita se prolongó "aproximadamente" durante una hora.

El pasado viernes, Barnier enfrió las propuestas británicas para un plan de contingencia en el que todo el Reino Unido siga en la unión aduanera temporalmente tras el periodo de transición y hasta que haya un acuerdo sobre la relación futura.

Aunque insistió en que no se trata de un rechazo absoluto a la propuesta del Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, sobre la que "las discusiones continúan", Barnier fue tajante en afirmar que una solución "factible" para un territorio del tamaño de Irlanda del Norte "no lo es necesariamente para el conjunto del Reino Unido", como planteó Londres.