Barnier alerta de que si Londres no ratifica el brexit no habrá confianza mutua

El jefe negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, advirtió hoy de que si Londres no ratifica el acuerdo de su salida de la Unión Europea (UE) no se dará la "confianza mutua" necesaria para negociar una relación futura entre el club comunitario y el Reino Unido.

"Sin ratificación, no habrá ni acuerdo de retirada, ni periodo de transición ni la confianza mutua necesaria para construir nuestra futura relación", advirtió Barnier ante el Comité Económico y Social Europeo, donde intervino hoy para abordar el estado de las negociaciones del "brexit".

El proceso de ratificación británico del acuerdo consensuado entre Londres y Bruselas está bloqueado desde que la Cámara de los Comunes lo rechazó la semana pasada, lo que abre un periodo de incertidumbre en el que el Gobierno del Reino Unido está tratando de definir los pasos a seguir.

El negociador europeo recalcó que durante los 18 meses de negociaciones se ha llegado a un acuerdo equilibrado que, "teniendo en cuenta las circunstancias difíciles y la complejidad del 'brexit', es el mejor posible".

Barnier advirtió además de que el camino que se abre tras la salida británica no es una "negociación comercial clásica" en la que no lograr un acuerdo no cambia el "statu quo", sino que se parte de una posición privilegiada en la que hay que prepararse para un futuro diferente.

"A diferencia de una salida ordenada que nos permitiría prepararnos para el futuro, un 'no acuerdo' nos devolvería a un pasado lejano, cuando los aranceles aduaneros formaban parte de nuestro día a día", alertó el negociador francés.

Además, señaló que este escenario "todavía no se puede descartar" y advirtió a los diputados británicos de que oponerse a esta posibilidad "no impedirá que ésta tenga lugar a finales de marzo", ya que la salida sin un acuerdo es el escenario por defecto que prevén los tratados europeos.

"Debe formarse una mayoría positiva para otra solución. Este es el objetivo de las consultas políticas que (la primera ministra británica) Theresa May ha iniciado. Esperamos que este proceso sea exitoso", confió Barnier.