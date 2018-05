Barreiro (PP): "Al Gobierno no le va a temblar el pulso a la hora de garantizar la unidad de España y la legalidad"

En declaraciones en Onda Cero recogidas por Europa Press, ha explicado que el 155 dejaría de aplicarse en Cataluña "en el momento en el que haya un Ejecutivo que respete la legalidad" y ha asegurado que tras la posible investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, el Gobierno de España "tendrá que estar pendiente de cómo dirija".

"En el supuesto de que no se respete la legalidad, el 155 se aplicaría de nuevo para recuperar el derecho en Cataluña. Pero confiemos en que esta situación no ocurra", ha señalado Barreiro, que ha evaluado "positivamente" la aplicación del 155 porque "ha demostrado que no se puede vulnerar la ley".

Con todo, el senador 'popular' se ha mostrado "preocupado" por las ideas de Torra y ha señalado que el Gobierno "va a estar muy pendiente" de que "sus acciones no se correspondan con su discurso", aunque ha asegurado que le conceden "el beneficio de la duda".