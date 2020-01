Basaguren: Algunas interpretaciones del acuerdo PSOE-ERC son inviables

El experto designado por el PSE en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, Alberto López Basaguren, ha dicho este martes que algunas de las interpretaciones que se están haciendo de los acuerdos entre el PSOE y ERC sobre Cataluña son "inviables" constitucional y políticamente.

López Basaguren ha comparecido en la ponencia de autogobierno tras ser citado por este foro junto con el resto de los juristas propuestos por los distintos grupos que han plasmado en varios documentos sus propuestas de texto articulado de un nuevo estatuto vasco que fueron hechos públicos el pasado mes de diciembre.

López Basaguren firmó junto con los expertos del PNV y Elkarrekin Podemos un documento de reforma del estatuto que, no obstante, va acompañado de varios votos particulares donde se reflejan las diferencias entre los tres que tienen opiniones contrarias en cuestiones clave como el derecho a decidir.

En una comparecencia ante los medios de comunicación se ha referido, a preguntas de los periodistas, a los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC para facilitar la investidura que se concretarán en una mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán.

En relación a esta situación y su posible traslación a Euskadi, López Basaguren ha dicho que da "miedo" que algunos interpreten que la nueva situación política pueda transformar elementos esenciales del sistema autonómico que no pueden tener viabilidad.

"Me da miedo que se interprete que esta situación política ofrece posibilidades de introducir determinadas cuestiones que finalmente no pueden tener ninguna viabilidad y de que se vuelva a reproducir el proceso de frustración al que llevó el Estatuto de Autonomía de Cataluña", ha manifestado.

Se ha mostrado partidario de que el debate sobre el nuevo estatuto vasco no se aparque y ha señalado que si hay voluntad política los grupos parlamentarios pueden seguir con el procedimiento para que la próxima legislatura vasca comience con un trabajo ya "muy desbrozado".

Ha explicado que su trabajo se ha fundamentado teniendo en cuenta los siguientes objetivos: que el texto sea "construible jurídicamente", que recoja el mayor consenso en la sociedad vasca y que parta de los fundamentos del consenso estatutario de 1979 para garantizar la estabilidad política.

Y ha trasladado a los miembros de la ponencia la importancia de afrontar una reforma del Estatuto "se piense lo que se piense" para que el autogobierno "prosiga de la forma más saludable posible".

Ayer comparecieron los juristas designados por EH Bildu, Iñigo Urrutia, y por Elkarrekin Podemos, Arantxa Elizondo, mientras que el del PNV, el diputado en el Congreso Mikel Legarda, lo hará el 31 de enero.

El del PP, Jaime Ignacio del Burgo, no dará explicaciones en la ponencia por decisión de los populares, que han confirmado que este experto no comparecerá a no ser que la ponencia se desarrolle de manera pública, lo que ayer descartó la mayoría parlamentaria, por lo que este foro seguirá trabajando a puerta cerrada como lo hace desde su creación.