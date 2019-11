Bassa ve una oportunidad el Gobierno PSOE-UP pero avisa: "A cambio de nada, no"

La exconsellera Dolors Bassa ha considerado este martes una ventana de oportunidad que se configure un Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos (UP), pero avisa de que si los socialistas no ponen sobre la mesa una propuesta para resolver el conflicto catalán "la respuesta es no".

"A cambio de nada, no", ha destacado en una entrevista en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, en el mismo sentido que se pronunció el 95% de la militancia de ERC en la consulta que se celebró el lunes.

"A la larga, un referéndum hay que poderlo hacer con la pregunta que sea. Ahora, es posible que no se pueda preguntar si queremos o no un Estado. No lo sé, ya veremos. Pero hay que acabar votando seguro", ha recalcado.

Tras asegurar que se cogerá todos los permisos que le toquen, ha criticado que el ni el Govern ni el Parlament hayan dado una respuesta institucional consensuada a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas: "Institucionalmente hemos fallado".

También ha pedido a los partidos que no utilicen su nombre porque "prisión y exilio no deben influir en las decisiones que ahora se toman fuera", y asegura que así se lo ha trasladado al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"Nosotros, como los presos vascos, un paso al lado", ha destacado Bassa, que ha explicado que no pedirá el indulto.

ELECCIONES SI INHABILITAN A TORRA

Para la exconsellera, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, debe convocar elecciones si es inhabilitado tras ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y se ha mostrado crítica con el PSC por rebrotar "la polémica de la lengua en las escuelas" y por que haya miembros del PSC que no se hayan puesto en su piel.

"No es un problema de empatía. Es una cuestión de crueldad", ha sostenido Bassa, que añade que ahora no haría lo mismo que hizo en el pasado.