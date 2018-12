Batet defiende el CIS de Tezanos y el PP le acusa de ser "el mayor generador de fake news de España"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha señalado este martes que no es bueno "desprestigiar" el trabajo de instituciones "tan sólidas" como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aunque ha resaltado que el trabajo de ese organismo excede sus competencias, ha puntualizado que no se justifican las criticas, haciendo alusión de esa forma a la polémica surgida después de que la encuesta de noviembre del CIS no haya previsto la caída de PSOE o el aumento de Vox en las elecciones andaluzas.