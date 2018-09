Batet acusa a Cs de vivir de la "excepcionalidad" catalana y de confrontar

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha reprochado hoy a Ciudadanos que esté instalado "cómodamente" en lo que ha descrito como la "excepcionalidad" por la que atraviesa Cataluña, que crea más "confrontación", y ha defendido la política de diálogo institucional abierta por el Gobierno.

"Ustedes tienen que decidir si quieren contribuir, con sentido de Estado, a la solución de esa excepcionalidad o si siguen viviendo cómodamente en la excepcionalidad, pero generando más confrontación de la que necesita la sociedad catalana", ha dicho la ministra a la senadora de Cs Lorena Roldán en la sesión de control del Senado.

La parlamentaria de Ciudadanos había acusado a los socialistas de no hacer "absolutamente nada" para acabar con la ocupación del espacio público en Cataluña por parte de los independentistas y les ha recriminado que tengan a media Cataluña "abandonada" sólo "por su afán de querer dormir una noche más en la Moncloa".

Roldán ha calificado de "bochornosa pantomima de la normalidad" la actitud del Gobierno por considerar "normal" que las calles estén invadidas de "simbología amarilla" o que una familia se encuentre con una playa que parece "un cementerio ideológico".

A su juicio, la "operación diálogo" del Ejecutivo socialista consiste en practicar el "miro para otro lado" o bien el "ojo, no se nos vaya a enfadar Torra", y son los catalanes no independentistas que retiran lazos amarillos de las calles quienes están haciendo lo que el Gobierno "debería hacer y no hace", esto es, "garantizar que el espacio público esté libre de toda ideología política".

Sin embargo, la ministra Batet ha replicado a la senadora de Ciudadanos con una defensa de la manera en que el Gobierno del PSOE ha recuperado el diálogo con las instituciones catalanas y ha reafirmado que después de la denuncia de esa "excepcionalidad" viene el diálogo y "que el otro tenga que escuchar".

De hecho, ha subrayado que este diálogo ya ha dado sus frutos, porque el acuerdo alcanzado con la Generalitat en la última Junta de Seguridad de Cataluña ha permitido que el Govern "deje de negar" la existencia de un conflicto por la ocupación del espacio público y que asuma su "obligación" para garantizar la neutralidad.

"La sociedad catalana merece este diálogo, que el Gobierno de España trabaje para ellos", ha insistido Batet, para quien debe ponerse sobre la mesa "una agenda de normalidad" a fin de cubrir las "necesidades reales" de los catalanes.