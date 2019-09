Batet afea al Govern que tenga a Cataluña "destrozada" y no condene la violencia

La presidenta del Congreso y número uno del PSC por Barcelona el 10N, Meritxell Batet, ha acusado al Govern de tener a Cataluña "destrozada" porque no gobierna, y también le ha afeado que no condene la violencia: "¡Era lo último que nos faltaba por escuchar!", ha exclamado.

"Esto hace mucho tiempo que no va de independencia, ni de estructuras de Estado, ni de república, ni de hacer un país mejor, que lo tienen destrozado porque no gobiernan. ¡Esto va de lucha de poder entre ellos! (...) Y ahora solo falta que no condenen la violencia, ¡era lo último que nos faltaba por escuchar!", ha dicho.

Ha sido durante la Fiesta de la Rosa que el PSC ha celebrado este domingo en Gavà (Barcelona), con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, como protagonista al lado del primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.

En su intervención, Batet ha avisado de que en Cataluña persiste el "riesgo" de que los independentistas vuelvan a "engañar" a los catalanes "de buena fe", tal y como ya hicieron en 2017, cuando además "se saltaron la ley".

Un riesgo que, en su opinión, coexiste con otro que acecha al conjunto de España: el de que la derecha -a su entender formada por PP, Cs y Vox- pueda formar gobierno tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Batet ha llamado a la movilización para evitarlo: "No vale sentirse cansados para castigar a los políticos, porque al final solo se castiga a los ciudadanos que nos están esperando".

Por su parte, el presidente del Senado y número uno de los socialistas catalanes a la Cámara Alta por Barcelona, Manuel Cruz, ha reclamado "hablar más de política y menos de políticos" y ha defendido la vigencia de las ideologías, pues "cuando alguien os diga que no es de derechas ni de izquierdas, con toda seguridad es de derechas".

Para ilustrarlo, ha usado el ejemplo del líder de Cs, Albert Rivera, a quien se ha referido de forma velada como "un representante de la nueva política" que "había venido a poner el pan barato".

"Durante años, este líder no paró de repetir aquella cantinela de que 'España está cansada de tener que escoger entre derecha e izquierda, entre rojos y azules, entre PSOE y PP'. ¿Os acordáis? Quién le ha visto y quién le ve. Ahora camina abrazado, ya no al PP, sino a la misma extrema derecha de Vox", ha expuesto.

Más directamente ha criticado a Rivera la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, que ha provocado los abucheos del público al citar al político naranja, así como a los líderes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, respectivamente.

Para evitar que las políticas sociales dependan de ellos, ha subrayado la alcaldesa, los socialistas tienen que "ganar con mayor claridad" el 10N para poder formar gobierno sin "tener que depender de nadie" o pudiéndose "fiar" de sus socios.