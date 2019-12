Batet confía en que JxCat, PDeCAT y la Crida sabrán reordenarse: "El cómo no es el problema"

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha defendido que llega la hora de reordenar el espacio político que integran junto con el PDeCAT y la Crida Nacional per la República, un proceso en el que no prevé una escisión: "El cómo no es el problema".

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que hay tres aspectos que comparten JxCat, el PDeCAT y la Crida: el liderazgo del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; que debe configurarse un sólo espacio político con un partido, y "el 'no surrender' y la necesidad de persistir para ganar".

"Hay tres comunes denominadores muy potentes e importantes, y esto es la mejor base para construir un proyecto político. Es el momento de poderlo construir entre todos y poner en solfa este espacio, que demuestra una gran potencia porque son mundos muy complementarios, y juntos son ganadores porque abrazan un amplio espectro de la sociedad catalana", ha reivindicado el también dirigente del PDeCAT.

Para Batet, cómo hacer esta reordenación "no debe ser un problema", y ha llamado a centrarse en lo que comparten todos los actores del espacio político y a poner las cosas fáciles para dibujar un proyecto sólido y con fuerza.

"PUEDEN PASAR MUCHAS COSAS"

Al preguntársele si el PDeCAT debe disolverse o si la coalición es una alternativa, se ha limitado a asegurar que "pueden pasar muchas cosas".

Sobre si prevé un escenario de escisión, lo ha negado con contundencia, asegurando que cree que todas las partes llegarán a un acuerdo porque "los tres pilares son compartidos".

Según Batet, nadie discute que Puigdemont debe liderar la reordenación de JxCat, aunque deja claro que esto forma parte de su decisión personal.

Pese a evitar concretar qué otros nombres pueden estar en la dirección tras la reordenación del espacio político, ha reivindicado que tienen "activos muy potentes" entre los alcaldes, consellers, independientes y dirigentes de JxCat en el Parlament, el Congreso y el Ayuntamiento de Barcelona.