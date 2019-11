Batet (PSC) pide no dejarse vencer por la "división y el odio que ofrecen derecha e independentismo"

La candidata del PSC por Barcelona, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha llamado este viernes a apostar por el proyecto socialista en las elecciones del 10 de noviembre para no dejarse vencer por "la exclusión, la división y el odio, que es lo que ofrecen las derechas y el independentismo".

Lo ha dicho a través de un vídeo en el mitin de cierre de campaña que ha compartido con el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, con el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, con el candidato al Senado, Manuel Cruz, y con el primer secretario de Barcelona en el Pavelló Tèxtil de Fira de Barcelona, que ha congregado a 3.000 personas.

"El proyecto socialistas tiene que ser ganador porque hay que frenar a la derecha. No podemos permitir que Vox llegue al poder. Y porque tenemos que rehacer lo que han hecho los independentistas, que han estropeado nuestro país con todo el sufrimiento de estos años, sobre todo estas últimas semanas. Todo el daño que han hecho, no nos merecemos", ha expresado la candidata en su primera aparición en esta campaña por encontrarse de baja por indisposición.

Previamente, Iceta también había pedido el voto para "acabar con el bloqueo, derrotar a la derecha y derrotar al independentismo, porque solo habrá un gobierno de derechas secuestrado por Vox y Cs o un gobierno progresista" que ha pedido respaldar.

Ha insistido en la necesidad de votar al proyecto encabezado por Sánchez ante un bloque de la derecha que ve acomplejado por la otra derecha y frente a un independentismo que "ha abandonado el catalanismo que representaba Tarradellas: el catalanismo inclusivo que no cortaba carreteras y cerraba universidades", ha dicho y ha asegurado que el catalanismo inclusivo lo representa el PSC.

Se ha comprometido a luchar contra los que "quieren borrar a los que no piensan como ellos", en referencia a la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid por PP, Cs y Vox para ilegalizar a partidos independentistas y ha recordado que, frente a ello, los socialistas han lanzado el eslogan 'No permitas que el odio nos gobierne'.

BORRELL, CATALUÑA Y LOS BALCANES

Borrell también se ha mostrado crítico con el independentismo, ha comparado la situación de Cataluña con la de Yugoslavia y la Guerra de los Balcanes y ha narrado que dejó un país dividido empobrecido con muros y fronteras por todos lados y, en referencia al presidente Quim Torra, ha dicho: "Cuando pienso que algunos piden que sigamos el camino de Yugoslavia, que tenemos que hacer como Eslovenia o seguir el camino de Kosovo, pienso: ¿Es que se han vuelto locos?"

Ha recordado a Carme Chacón que decía que no quería escoger entre ser catalana o ser española y se ha referido al líder de ERC, Oriol Junqueras, recluso en la cárcel de Lledoners, "cuando dijo que los catalanes y los españoles no podían vivir juntos bajo un mismo techo".

"¡Dios mío qué barbaridad! Yo soy catalán y soy español. Soy las dos cosas a la vez y no pienso renunciar a ninguna de las dos cosas" ha clamado, y ha urgido a recuperar Cataluña porque considera que es un país bastante pequeño para despreciar a ninguno de sus hijos y lo bastante grande para que quepan todos, en sus palabras.

En su intervención, Cruz ha criticado a Unidas Podemos sin citarles asegurando: "Lo que está en juego de verdad no es que ganen los nuestros, que tengan un ministerio de más o de menos o una vicepresidencia --algo que a algunos, más que preocuparles, parece obsesionarles--, lo que está en juego es el futuro de todos".