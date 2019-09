Batet quiere que el PSC sea primera fuerza en Cataluña para aupar a Sánchez

La presidenta del Congreso, la socialista Merixell Batet, se ha propuesto que el PSC sea primera fuerza en Cataluña en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre -en abril quedaron segundos- para aupar a Pedro Sánchez hasta la Moncloa.

"Ser la fuerza más votada en Cataluña es la única manera que tenemos de garantizar, de una vez por todas, que Pedro Sánchez sea presidente", ha afirmado durante su intervención en el consejo nacional que, si no hay una sorpresa de última hora, ratificará que el 10N volverá a encabezar la candidatura del PSC por Barcelona.

Batet ha asegurado que hubiera preferido no tener que volver a las urnas, pero ha subrayado que era mejor que el escenario de tener "dos gobiernos en uno" con el riesgo de "entrar en crisis en cualquier momento".

En este sentido, ha criticado que la "táctica sin proyecto" de Unidas Podemos pone en "riesgo" el progreso de la ciudadanía "si no se atienden sus exigencias".

También el líder del PSC, Miquel Iceta, ha apostado por obtener una mayoría amplia el 10N que haga "imposible el bloqueo".

"¿Podemos gobernar España con fuerzas que cuando se plantea en el Parlament la votación de la salida de la Guardia civil de Cataluña no votan en contra? ¿O los que se dedican a erosionar la separación de poderes y promueven votaciones parlamentarias que pretenden desvirtuar las decisiones del poder judicial? Creo que no", ha sentenciado, en alusión velada a comunes y ERC.

Y Batet ha resuelto: "Ante tanto tacticismo, gesticulación y pirotecnia, hay que volver a las esencias de la política. Hay que volver a los mejores valores y a la vocación más genuina de búsqueda del bien común y de volver al interés general".

También ha intervenido en el consejo el presidente del Senado, Manuel Cruz, que presumiblemente repetirá como número uno del PSC por Barcelona a la Cámara Alta.

Cruz, que no tiene carné de partido, ha citado a Borges para subrayar su compromiso con el PSC: "He cometido un acto irreparable, he generado un vínculo".