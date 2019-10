Batet asegura que Sánchez aplicará el 155 si se vulnera la ley y defiende que PSC no apoye la moción de censura a Torra

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Batet ha insistido en hay una posición "clarísima" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez si Torra vulnera el ordenamiento jurídico porque cuando se produce una crisis de Estado, aunque se esté en funciones, el Gobierno va a tener las herramientas necesarias para "reaccionar" frente ello. "Si se vulnera la ley, el Gobierno no se puede apartar", ha añadido.

Además, ha recordado que el PSOE apoyó la misma decisión que tomó el Gobierno de Mariano Rajoy cuando aplicó el artículo 155 al estar de acuerdo con el Partido Popular puesto que en ese momento se había convocado un "referéndum ilegal" y aprobado dos leyes en el Parlament que "rompían con la Constitución". "En estos momentos decimos lo mismo que decíamos antes", ha insistido Batet.

DEFIENDE QUE PSC NO APOYE LA MOCIÓN DE CENSURA

La socialista también ha defendido la postura del líder del PSC, Miquel Iceta, de no apoyar la moción de censura al presidente del Govern, Quim Torra, que ha impulsado Ciudadanos en el Parlament porque el partido de Albert Rivera "no es la solución" para acabar con el conflicto catalán.

"PSC se va a abstener, es verdad que Torra es un desastre en su gobierno e Iceta es muy duro en ese sentido, pero Ciudadanos tampoco es la solución", ha aclarado Batet para después recordar que la formación naranja en Cataluña se negó a presentar una moción de censura cuando estaba al frente Inés Arrimadas porque argumentaba que esa actuación "sólo iba a aglutinar al independentismo y hacerlo fuerte".

Según ha señalado la socialista, ahora Ciudadanos presenta una moción de censura, que "no tiene posibilidad de salir adelante" porque no tiene los votos suficientes, para poner "en valor" a su partido a su candidata, Lorena Roldán. "El resto de partido no podemos entrar en gestos políticos para promocionar a un partido determinado", ha especificado.

MAYORÍA "MÁS SÓLIDA" PARA EL PSOE EN EL 10N

Preguntada por los resultados electorales que espera después de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Batet ha asegurado que le gustaría un resultado que "permita que no se vuelva a producir un bloqueo". Y eso se consigue si el PSOE consigue una mayoría "más sólida" que la que obtuvo el pasado 28 de abril para que puede haber un Gobierno "de estabilidad" en España.

Sin embargo, ha destacado que si los resultados son similares a los de los pasados comicios, el resto de partidos deben ser "conscientes y asumirlos" porque, de nuevo, "no habrá un proyecto alternativo ni una suma alternativa que ofrecer". Por parte del PP y Ciudadanos, la socialista ha recalcado que ambos tuvieron la posibilidad de abstenerse y no lo hicieron y Unidas Podemos podía haber aceptado el Gobierno de coalición y no quiso, por lo que ahora ha apelado responsabilidad de cara a tener un Gobierno en el país, como "intentó el PSOE".

"Sánchez, sin creer que la coalición fuera el mejor de los escenarios, porque no puede haber dos gobiernos en uno o dos líneas de Gobierno, aún así lo ofreció", ha indicado Batet que ha resaltado el "ejercicio de responsabilidad" que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ofrecer ministerios a la formación de Pablo Iglesias.