Batet remarca que es el Supremo quien debe decidir si Jordi Sànchez puede entrevistarse con el Rey

Junts propuso la semana pasada que sea Jordi Sànchez quien represente a la formación independentista en la ronda de consultas que tiene que abrir el jefe del Estado para buscar un candidato a la investidura para la Presidencia del Gobierno.

Ante esta propuesta, Batet avisó a Junts de que no incluiría a Sànchez en la lista que está confeccionando para la ronda de consultas que el Rey si el Tribunal Supremo no le daba antes permiso para salir de la cárcel. El pasado lunes, su abogado solicitó formalmente al tribunal que autorice su desplazamiento a Zarzuela, pero aún no ha obtenido respuesta.

DEBEN ESTAR "EN CONDICIONES MATERIALES DE IR"

"Los servicios de la Cámara comunicaron a Junts que los nombres que se incluyen en la lista debe ser nombres que estén materialmente en condiciones de acudir. En este caso, no lo estaba por estar en prisión preventiva", ha confirmado este jueves Batet en rueda de prensa, incidiendo en que, por tanto, la decisión corresponde "por supuesto, al Poder Judicial".

El único impedimento para que Batet incluya el nombre de Sànchez en la lista de los nombres propuestos por los partidos, que en breve entregará al Rey para que organice la ronda de consultas, es su condición de preso preventivo, pero no el hecho de que esté suspendido en sus funciones como diputado.

De hecho, para acudir a las consultas no es obligatorio tener escaño en el Congreso. El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, por ejemplo, que no es diputado, ha acudido en varias ocasiones a Zarzuela para estos trámites, y en esta ocasión también prevé hacerlo.