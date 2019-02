Batet cree que Vox demostró en el Senado que "ha venido a afectar el normal funcionamiento de las instituciones"

Así se ha manifestado al ser preguntada por el hecho de que el senador de Vox Francisco José Alcaraz se negara a firmar una declaración institucional que el resto de grupos querían llevar al pleno en la que la Cámara se adhería con motivo del 'Día contra la LGTBIfobia en el Deporte' a los objetivos del primer Congreso Deporte y Diversidad.

Batet ha recalcado que "solo un senador" no apoyó esta declaración "tan importante" para denunciar la discriminación de un colectivo en el mundo del deporte, con lo que al no haber unanimidad no pudo ser leída.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que esto debería provocar una reflexión y "se le debería preguntar a quienes con su voto han situado en el Senado" a esta persona.

"No es una responsabilidad simplemente del partido ultra, es de aquellos que apoyan que este señor esté en el Senado, por sus votos propios no estaría", ha agregado.