Batet acudirá mañana a Zarzuela para informar al Rey, quien ya podrá preparar su ronda de contactos para la investidura

La reelegida presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acudirá este miércoles al Palacio de la Zarzuela para informar al Jefe del Estado de la constitución de la Cámara Baja y así pueda preparar la tradicional ronda de consultas con los partidos que han obtenido representación en la Cámara para decidir a quién encarga someterse a la sesión de investidura.

En concreto, según han precisado fuentes parlamentarias, Batet ha sido citada por Felipe VI a las once de la mañana de este miércoles. Tal y como sucedió el pasado mes de mayo, cuando se constituyó el Congreso tras las elecciones del 28 de abril, la presidenta acudirá a Palacio un día después del arranque abrir la XIV Legislatura.

A su vuelta de Zarzuela, a la una de la tarde, Batet presidirá la primera reunión de la Mesa del Congreso, que ha sido elegida en la sesión constitutiva de este martes. Previsiblemente en esa cita se fijará el plazo para la constitución de los grupos parlamentarios que funcionarán en esta XIV Legislatura.

En esta ocasión a la ronda de consultas del Rey podrán acudir más de una veintena de partidos y está por ver si esas reuniones se convocan antes o después del 6 de diciembre, cuando tendrá lugar en el Congreso la tradicional recepción institucional con motivo del Día de la Constitución.

Para fijar esas reuniones también será crucial saber si finalmente Felipe VI es el encargado de representar a España en la toma de posesión como presidente de Argentina de Alberto Fernández, prevista para el 10 de diciembre.

LOS GRUPOS, EL 12 DE DICIEMBRE

En cualquier caso, se calcula que el 12 de diciembre acabará el plazo de cinco días hábiles para formar los grupos parlamentarios de la Cámara, siguiendo las previsiones reglamentarias. Ese plazo comienza tras la constitución del Congreso y tiene en cuenta que por medio hay dos días festivos: el 6 y el 9 de diciembre, ya que en Madrid se pasa a ese lunes el festivo de la víspera, Día de la Inmaculada Concepción.

Después, la Mesa del Congreso deberá ratificar los grupos parlamentarios para constituir la Junta de Portavoces, que es el órgano que ordena las sesiones plenarias y, por ende, el Pleno de investidura, cuando se convoque.

Así las cosas, la semana del 16 de diciembre se prevé como la primera en la que se podrá convocar un Pleno, puesto que ya estarán constituidos los grupos parlamentarios y la Junta de Portavoces. Más allá de estas cuestiones formales, todo dependerá de si para entonces PSOE y Podemos han logrado sumar apoyos suficientes para garantizar la investidura del socialista.

En particular la fecha estará en función de cómo se desarrollen las negociaciones abiertas con ERC, cuya posición es crucial. Si no hay acuerdo a mediados de diciembre, es previsible que como pronto el Pleno de investidura se convoque en enero, ya después de las fiestas de Navidad.

NO IRÁ AL PLENO SI NO TIENE APOYOS

El pasado viernes, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá aseguró que el candidato del PSOE no comparecerá para pedir la confianza de la Cámara si no tiene amarrados los apoyos y abstenciones que le garanticen salir exitoso del debate. "No iremos a una investidura fallida", dijo.

Será investido presidente aquel candidato que consiga la confianza del Congreso por alguna de estas dos vías: en la primera votación sumando la mayoría absoluta (176 diputados) o, en una segunda oportunidad, 48 horas después, logrando más votos a favor que en contra.

Aunque Sánchez llegue a la investidura con garantías de éxito, siempre habrá que tener en cuenta para fijar la fecha de esa primera votación el riesgo, aunque sea mínimo, de una nueva repetición electoral. Y es que, en caso de que no fructificase ninguna investidura, las Cortes se disolverían al cumplirse dos meses de esa fecha para celebrar elecciones 47 días después.

ELEGIR LA FECHA SIN OLVIDAR EL RIESGO DE FRACASO

Así, dado que se acostumbra a votar en domingo, la fecha de esa sesión plenaria debe elegirse contando con que en ese tránsito hay dos meses consecutivos de 31 días (diciembre y enero) y un mes de febrero con 29 días.

Si Sánchez logra ser investido en ese primer Pleno, podría tomar posesión el fin de semana anterior a Navidad y nombrar de inmediato a sus ministros. Con un Ejecutivo ya en el banco azul se podrá celebrar la Sesión Solemne de Apertura de Legislatura, presidida por el Rey, lo que no se espera hasta enero.

En todo caso, las comparecencias de los nuevos ministros en sus respectivas comisiones del Congreso para exponer sus planes no podrán celebrarse hasta, como pronto, mediados del mes de enero. En primer lugar, los grupos parlamentarios deben llegar a un acuerdo sobre la composición de las comisiones, luego éstas deben constituirse y después la Mesa del Congreso debe autorizar expresamente que se reúnan, dado que enero es inhábil a efectos parlamentarios según la Constitución.

Por el contrario, si el candidato socialista no consigue ser investido en ese debate, tras la primera votación fallida comienza a contar un plazo de dos meses para posibles nuevos intentos. Eso implica que, si hubiera un fracaso a mediados de diciembre --como ocurrió con las fallidas investiduras de Pedro Sánchez en marzo de 2016 y julio de 2019--, y si no se lograra una alternativa viable en los dos meses posteriores, habría que disolver las Cortes nuevamente a mediados de febrero para acabar celebrando nueva elecciones, como pronto el 5 abril.