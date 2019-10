Batet descarta el 155 y la ley de seguridad nacional tras los incidentes en Cataluña

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expresado su "condena más absoluta" a las actitudes violentas que se vieron en las calles de Barcelona la pasada noche, pero ha descartado que deban aplicarse ni la ley de seguridad nacional ni el artículo 155 de la Constitución.

En una entrevista en Ser Cataluña, Batet ha dicho que la tensión en la calle provocada por parte de los manifestantes "no es la vía de solución" y que el Govern "falta a su responsabilidad" al no mantener el orden público y tener "connivencia" con unas "movilizaciones ambiguas", cuya violencia no ha condenado expresamente.

Para la candidata del PSC por Barcelona el 10N, no tendría sentido aplicar la ley de seguridad nacional porque todos los cuerpos de seguridad, incluidos los Mossos, han trabajado desde la responsabilidad y de forma coordinada.

Tampoco sería "eficaz", ha dicho, aplicar el 155 como demandan partidos como PP o Ciudadanos.

"El 155 es algo excepcional previsto, según el Tribunal Constitucional para cuando hay una ruptura del orden constitucional por parte de una institución pública, como pasó en 2017", ha señalado Batet, quien ha recordado que ese precepto, para el que ahora "no se dan las circunstancias", se activó durante el Gobierno del PP.

Sobre las movilizaciones coordinadas que se produjeron ayer en Cataluña, la presidenta del Congreso ha ensalzado que "el uso de la violencia debería desterrarse de cualquier manifestación" y que debe "optarse por el respeto al que piensa diferente y sin actitudes violentas".

Más allá, ha apuntado que las instituciones públicas y especialmente el Govern de la Generalitat, el responsable de mantener el orden y la convivencia, no ha tenido una "actitud responsable".

En ese sentido, Batet ha recordado al ejecutivo autonómico que se debe a "todos los catalanes".

"Cuando hay connivencia, tibieza, cuando no se condena de forma clara y se hacen llamados a movilizaciones ambiguas se falta a su responsabilidad", ha señalado.

Para Batet, una vez publicada la sentencia, que ha dicho respetar y acatar, es ahora el turno del poder ejecutivo y legislativo de "hacer política", para lo cual es necesario, ha apuntado, que las fuerzas políticas "instaladas en la confrontación" quieran hacer lo propio y "pasar página".

Según la candidata del PSC al 10N por Barcelona, el PSOE "es la única opción que da salida de convivencia y futuro y no está encallado en el conflicto y la confrontación".