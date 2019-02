Batet: "Los independentistas están aceptando 'de facto' la Constitución"

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha asegurado este jueves que los independentistas están aceptando "de facto" la Constitución y ha insistido en que, pese a la ruptura de las negociaciones con ellos, el diálogo es la única alternativa posible a la crisis territorial con Cataluña.

"En estos momentos están aceptando el marco constitucional", ha afirmado Batet en Onda Cero, donde ha argumentado que, si bien hace un año rompieron la legalidad con las consiguientes consecuencias ante el Tribunal Supremo, "eso ahora no está pasando".

Ha restado importancia a que el presidente catalán, Joaquim Torra, diga que si la Constitución no contempla el derecho de autodeterminación es un problema de la Constitución.

Aunque es una declaración "desafortunada" que no comparte, ha precisado que es "más moderada que otras" de Torra y ha opinado que "hacer declaraciones no implica romper con el marco constitucional".

La ministra ha atribuido la ruptura el pasado viernes del diálogo a que los separatistas no fueron capaces de "aparcar" su reclamación del derecho de autodeterminación, que saben que es un "elemento imposible" para el Gobierno.

Y ha subrayado: "Yo no digo que renuncien a ello ni que salgan públicamente diciendo que no van a volver a pedir el derecho de autodeterminación y que ya no quieren la independencia, lo que sí espero de un partido político es que cuando hace política cumpla con el objetivo principal" que, ha señalado, es "mejorar la vida de las personas".

Sobre la devolución de los presupuestos al Gobierno, Batet ha hecho hincapié en que “aunque la crisis territorial coincida con la negociación de los presupuestos, no tiene nada que ver”.

Ha agregado, en cualquier caso, que los presupuestos "ni siquiera se ha llegado a negociar demasiado" y ha lamentado que ERC y PDeCAT no los apoyaran, pese a que compartían su contenido.