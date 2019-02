Batet insiste en el diálogo con los independentistas porque ahora cumplen 'de facto' la legalidad

En una entrevista ofrecida a Onda Cero, la titular de Política Territorial ha subrayado que el hecho de que el soberanismo niegue el marco constitucional debería ser una "razón de más" para sentarse con ellos a dialogar. Aunque, no obstante, ha indicado que 'de facto' acepta la legalidad vigente al concurrir en una mesa de negociación con el Gobierno.

"En este momento están respetando el marco constitucional, hace un año aprobaban una ley en el Parlament fundacional de la República que rompió con el ordenamiento jurídico, celebraban un referéndum ilegal, declaran la independencia. Eso pasaba hace un año", ha señalado.

"En estos momentos esto no está pasando. No veo una alternativa posible a sentarse y escucharnos", ha recalcado Batet, quien considera que la escalada retórica del indepedentismo no se puede comparar con quebrar la ley. "Hacer declaraciones no implica romper con el marco constitucional", ha resumido.

CRITICA QUE LA DERECHA NO SE SIENTE A DIALOGAR

La ministra ha indicado que las bases para el diálogo pasan por el respeto al que tienes delante, a las normas del juego y a una voluntad de llegar a acuerdos. Lamenta que ni el independentismo ni la derecha están en ese punto: "caminan en la dirección contraria, en vez de facilitar el diálogo lo que hacen constantemente es crispar y fracturar todavía más la sociedad".

Aunque admite que comparte con PP y Ciudadanos el respeto al marco jurídico, Batet afea estas formaciones no opten por el diálogo. "Decir no nos sentamos a hablar es negar la política, es negar la otra pata de la democracia", ha subrayado.

Batet no ve "razonable" que Ciudadanos pese a haber ganado las elecciones y ser el grupo mayoritario en el Parlament no haya hecho "ninguna propuesta de sentarse a hablar". "Al final son votos que caen en la más pura esterilidad", ha subrayado.

Ha defendido la vía del diálogo para solucionar la crisis en Cataluña, que avisa que está "enquistada" y no se va a resolver en cuestión de meses. Por ello, pide que concurran "todas las fuerzas políticas" para ir "redireccionando" la situación.