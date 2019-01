Bauzá dice que el PP conocía su posición y que se marcha porque tiene principios "sólidos": "No estoy por una silla"

El expresidente de Baleares José Ramón Bauzá ha asegurado este miércoles que el Grupo Popular en el Senado conocía su posición sobre sobre la "deriva catalanista" del PP balear que dirige Biel Company y los pasos que está dando en política lingüística. Además, ha señalado que deja el PP por "convicción ideológica" y porque tiene "principios fundamentales y sólidos".

"No estoy por una silla", ha declarado a Europa Press, rechazando que haya decidido darse de baja en el PP ante la posibilidad de no repetir como senador tras las elecciones autonómicas del mes de mayo. De hecho, ha revelado que desde la dirección nacional del partido se le había ofrecido la posibilidad de ir en listas electorales.

Bauzá ha anunciado este miércoles que se da de baja como militante del PP y que renuncia a su acta como senador del Grupo Popular por Baleares a través de una carta remitida a los medios de comunicación. En esa misiva, acusa a su partido de haber sido en Baleares "el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar" y dice que no puede seguir en un partido que le es "imposible votar".

Además, Bauzá carga duramente contra la política lingüística del PP balear que dirige el presidente de la formación, Biel Company, y acusa al partido de promover el adoctrinamiento. Se trata de un extremo con el que 'Génova' "no está ni puede estar de acuerdo", subrayan fuentes de la dirección del PP y califica de "falso".

Fuentes de la dirección nacional del PP han afeado además a Bauzá sus "críticas injustificadas" a la política lingüística del partido y que ni siquiera había expuesto en los órganos internos, según han señalado fuentes de la dirección nacional, que achacan su marcha a que no iba a repetir como senador tras las autonómicas de mayo.

"DERIVA CATALANISTA"

Sin embargo, Bauzá ha indicado a Europa Press que su posición era conocida en la dirección del PP porque hablaba "prácticamente semanalmente" de este asunto con la dirección del Grupo Popular que dirige Ignacio Cosidó. Según ha señalado, eran conversaciones "continuas" y "constantes" que se "elevaban a la dirección nacional" del partido.

Además, ha subrayado que había solicitado hablar con Pablo Casado "hace meses" pero que no le había recibido aún en su despacho de Génova. "Yo no hablo nada fuera de los órganos del PP que no haya dicho dentro", se ha defendido Bauzá, que entiende que a 'Génova' le haya sentado "mal" su decisión.

Dicho esto, ha insistido en la "deriva catalanista" del partido en Baleares y ha señalado que se dice "una cosa en público" pero en las islas se hace "algo opuesto". "La línea ideológica es ésa desde hace cuatro años", ha criticado, poniendo como ejemplo unas recientes declaraciones en las que el PP de Baleares rechaza que haya adoctrinamiento en las escuelas.

CONVERSACIÓN ESTE MIÉRCOLES CON GARCÍA EGEA Y COSIDÓ

Bauzá, que ha confirmado que este miércoles ha conversado con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, ha afirmado que tiene "convicciones ideológicas" y "principios sólidos" que están "por encima de las siglas".

"Las afirmaciones de mi carta no son interpretables sino que se basan en hechos y decisiones que se han tomado por parte del partido en Baleares", ha resaltado, para añadir que el PP de Company está haciendo "lo contrario" a lo que él hizo cuando era presidente del PP balear.

José Ramón Bauzá ha negado que tenga previsto fichar por otro partido, si bien ha señalado que seguirá participando en política a través de plataformas cívicas y sociales, acudiendo a conferencias y coloquios. "He dado este paso al lado porque no puedo militar en un partido al que no puedo votar", ha concluido.