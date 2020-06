Bauzá afirma que si hubiera pensamiento único en Ciudadanos sería "una secta"

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) José Ramón Bauzá ha afirmado este viernes sobre las bajas del partido de algunos militantes tras el apoyo a la prórroga del estado de alarma que en las formaciones políticas "es imposible tener un pensamiento único, si no sería una secta", y ellos no militan en una secta.

"Hemos tomado la decisión correcta", que no es "en favor de un gobierno, sino a favor de los españoles, siempre y en todo momento", ha manifestado Bauzá en una rueda de prensa telemática junto al portavoz de Cs en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, quien ha pedido al PP, Vox y Compromís que expliquen sus "criterios epidemiológicos" para votar no a la prórroga.

Bauzá, quien ha recordado que procede de otro partido, ha afirmado que no conoce "ni un solo partido en el que todo el mundo piense igual", y ha dicho que en Ciudadanos "hay discrepancias", pero "lo bueno de un partido es que cada uno piense y opine como considere".

Según ha asegurado el eurodiputado de Ciudadanos, están actuando "conforme a la lealtad a los españoles, única y exclusivamente a los españoles", y no para "salvar" a un gobierno.

Por su parte, el portavoz de Cs en Les Corts, Toni Cantó, ha manidfestado que lo que percibe de la "inmensa mayoría" de afiliados e incluso de gente que no es del partido es la "adhesión" a una formación que intenta ser "útil en un momento muy delicado" y que solo busca soluciones a la pandemia cuando debate sobre la prórroga del estado de alarma.

Cantó, quien ha precisado que le constan nuevas entradas en el partido y "muchas más adhesiones que quejas", ha instado a Compromís, PP y Vox a explicar sus criterios epidemiológicos y qué proponen más allá de votar no a la prórroga, porque "el no es no" no cree que "sirva de nada".

Si no los explican, "la otra alternativa es que están mercadeando por votos o sacando la calculadora electoral en un momento tan trágico como este", ha aseverado Cantó, para quien es "absolutamente impresentable".

El portavoz ha defendido que Inés Arrimadas ha sido "la más coherente", pues ha votado "siempre lo mismo" en las prórrogas y se ha fijado solo en criterios epidemiológicos y solo en pedir cuestiones relacionadas con la pandemia, a diferencia de otros partidos.