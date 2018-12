Beatriz Gutiérrez se convierte en una primera dama muy especial

Beatriz Gutiérrez Müller se convirtió hoy en una primera dama muy especial para la historia de México por su preparación intelectual, la gran influencia en su marido Andrés Manuel López Obrador y su compromiso de desempeñar su papel en un segundo plano.

"Aquí va nuestro presidente de México", escribió hoy Beatriz Gutiérrez en su cuenta de Facebook con una foto de su esposo en el interior del vehículo que les llevó desde su domicilio al Palacio Legislativo para la ceremonia de investidura.

De 49 años, Beatriz Gutiérrez, vistiendo un traje azul y negro con un estilo elegante y clásico, acompañó hoy a su marido al Palacio Legislativo para el acto de toma de posesión como presidente de México.

En el Palacio Legislativo, Beatriz Gutiérrez se encargó de su primera tarea oficial como primera dama al cumplimentar a la hija del presidente de EE.UU., Donald Trump, Ivanka, con la que se sentó al lado para escuchar el discurso del nuevo presidente.

Desde hoy Beatriz Gutiérrez encabezará el Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México que pretende recuperar "los tesoros nacionales", para la memoria del país.

Escritora, periodista y con un doctorado en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con una tesis sobre la interpretación que hizo Francisco de Quevedo del Libro de Job, Beatriz Gutiérrez ha renunciado, no obstante, a asumir el papel secundario y de acompañante destinado históricamente a las primeras damas.

Su papel como la más estrecha consejera de López Obrador seguirá inalterable, pero lejos de los focos y del puesto que de manera superficial han ocupado las esposas de los presidentes mexicanos: la presidencia honoraria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Ha pedido que se le diga "compañera", "esposa de AMLO" o simplemente Beatriz, pero sin el título de primera dama para desempeñar el puesto de "una compañera que esté en las buenas y en las malas", pero "haciendo lo suyo también".

"En México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda. Con todo respecto las mujeres que han estado antes en ese papel, decir primera dama es algo clasista", declaró Gutiérrez Müller durante la campaña presidencial de su esposo.

Se define a sí misma como "madre de familia, esposa, escritora, profesora universitaria y en perpetuo aprendizaje", en su cuenta de Twitter.

No duda en responder a aquellos que los atacan. Entra en debate ya sea con un Premio Nobel de Literatura como con un ex presidente.

Durante la campaña presidencial, respondió al escritor peruano Mario Vargas Llosa por la criticas contra de López Obrador.

También ha sostenido discusiones en Twitter, con el reconocido escritor mexicano Enrique Krause y con el expresidente mexicano Felipe Calderón.

A inicios de noviembre, defendió a su esposo al responder a la portada de la revista Proceso cuyo título señalaba "AMLO se aisla. El fantasma del fracaso" e intercambió mensajes con el director del semanario Rafael Rodríguez.

Beatriz Gutiérrez Müller nació en 1969 en Ciudad de México, aunque vivió su infancia y juventud en los estados mexicanos de Morelia y Puebla.

Es hija de Nora Beatriz Müller Bentjerodt de origen chileno y ascendencia alemana, y de Juan Gutiérrez Canet. Su origen, hizo que durante la pasada campaña presidencial, se difundiera que era nieta de un genocida nazi.

El proyecto Verificado.mx, que combate las noticias falsas, revisó su acta de nacimiento, y constató que el abuelo materno es Adolfo Marcelo Müller Oliphant, no Heinrich Müller.

Además la propia Gutiérrez Müller indicó en una carta dirigida a Verificado 2018 que su bisabuelo, Walter Müller, nació en Alemania y emigró a Ciudad Juárez, Chihuahua entre 1892 y 1894.

Trabajó como periodista en la sección Página Regional del periódico El Universal de Puebla y en la productora Argos Comunicación.

En 2006, meses después de que López Obrador perdiera las elecciones presidenciales, la pareja se casó, lo que supuso el primer matrimonio de ella y el segundo de él.

En abril de 2007 nació su hijo Jesús Ernesto, primero de Beatriz y cuarto de López Obrador.

"El amor es una fuerza sin la cual no podríamos vivir. El que no ama no está vibrando, y el que no está vibrando está muerto. Mi más grande amor es mi hijo Jesús", dijo Gutiérrez Müller en un vídeo grabado durante las elecciones presidenciales.

Es autora de poemas, crónicas, cuentos y de las novelas "Larga vida al Sol" (2011), "Viejo siglo nuevo, Dos revolucionarios a la sombra de Madero" (2016) y "La memoria artificial en la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo" (2018), entre otros.