Begoña Villacís anuncia que afrontará la campaña electoral embarazada

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, madre de dos niñas de 13 y 12 años, ha anunciado hoy que está embarazada de su tercer bebé y que acaba de pasar el tercer trimestre de gestación, con lo que afrontará la campaña electoral -ha dicho- "bastante embarazada".

"Quería comentaros a todos que voy a ser mamá por tercera vez, estoy esperando un bebé, y lo estoy viviendo con la misma ilusión que con los anteriores embarazos", ha anunciado Begoña Villacís en una rueda de prensa convocada para repasar cuestiones de actualidad municipal.

Villacís, de 41 años, no ha revelado la fecha prevista de parto. "Me voy a pasar una campaña bastante embarazada pero lo he demostrado en mis anteriores embarazos, que siempre he podido con el trabajo", ha explicado la portavoz municipal.

"Es una situación que me produce mucha ilusión, lo estoy viviendo con mucha alegría", ha dicho la portavoz de Ciudadanos arropada por todos sus ediles, a quienes ha comunicado oficialmente la noticia antes de acudir a la rueda de prensa para decirlo a la prensa porque -ha bromeado- "dentro de poco va a ser evidente".

Villacís, que se siente "llena de energía", ha dicho que cuando llegue el momento decidirá sobre su baja maternal, que "es un derecho del niño", pero sí ha dicho que su intención es "disfrutar del bebé" y que tanto la niño como su trabajo estarán atendidos.

"Tengo un marido que me apoya", ha expuesto la portavoz de Cs, que también ha mencionado la red familiar que la rodea y a sus compañeros de formación, que son los que la van a llevar -ha deseado- a la Alcaldía.