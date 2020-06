Bel (JxCat) defiende convocar elecciones en Cataluña cuanto antes: "El Govern ha tocado fondo"

"Si me pide mi opinión personal es que yo convocaría elecciones cuanto antes mejor", ha asegurado en unas declaraciones en Canal 21 Ebre recogidas por Europa Press, en las que considera que el Govern no tiene más recorrido y que sería mejor anticipar la convocatoria de los comicios a la sentencia del Tribunal Supremo, que el 17 de septiembre decidirá sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"En la situación actual yo no me arriesgaría ni querría arriesgarme a que un tribunal acabara marcando mi calendario electoral. Después, el Govern para mí ha tocado fondo. Esto no tiene más recorrido y se tiene que ser claro. Que hablen las urnas y cuando hayan hablado, de acuerdo con las nuevas mayorías que puedan haber, que se configure un Govern", ha afirmado.

Bel ha remarcado que ésta es su opinión personal y no la de su formación, ya que contrasta con la posición que mantiene JxCat sobre esta cuestión.

Los dirigentes de la formación postconvergente, así como Torra y la portavoz del Govern, Meritxell Budó, han insistido en las últimas semanas que la prioridad del Ejecutivo catalán ahora es trabajar para hacer frente a los efectos de la pandemia y que ahora no es el momento de convocar elecciones, pese que en enero el jefe del Ejecutivo dijo que anunciaría la fecha de los comicios una vez aprobados los Presupuestos catalanes.

Desde ERC, en las últimas semanas han reclamado pactar con sus socios de gobierno la fecha de las elecciones para evitar que sea el Supremo quien marque el calendario electoral en Catalunya con la inhabilitación de Torra.