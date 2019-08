Belarra ve un "error" la estrategia de "chantaje y no negociación" del PSOE

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, considera que la estrategia de "chantaje y no negociación" del PSOE es "un error", y ha lamentado que no haya otra opción "encima de la mesa", porque no existen contactos para negociar entre ambos partidos.

En una entrevista con Efe, Belarra ha asegurado que la propuesta programática planteada por su partido la semana pasada al PSOE para un Gobierno de coalición "es una buena oferta" y cree que "más fácil no se puede poner", por lo que ha reclamado que no dejen para "las últimas 48 horas" la negociación de un acuerdo.

"No entendería que Sánchez nos abocara a una repetición electoral, que cometiera esa enorme irresponsabilidad, simplemente porque alguien le susurra al oído que en las encuestas le puede ir un poco mejor", ha advertido.