Beltrán (PP) avisa que si se consuma "la traición" a Navarra "se le va a acabar el relato y el cuento a Pedro Sánchez"

La presidenta del PP en Navarra y diputada por Madrid en el Congreso, Ana Beltrán, ha advertido este lunes de que si esta semana se consuma la "traición" a Navarra "se le va a acabar el relato y el cuento" a Pedro Sánchez.

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, ha señalado que a los navarros les espera un "futuro realmente triste" tras el acuerdo que ha alcanzado el PSN con Geroa Bai y Podemos, cuya candidata María Chivite necesita la abstención de EH Bildu.

"Si a finales de semana se consuma la traición a Navarra y a España, que ha sido y es autorizada y deseada por el señor Sánchez, claro que se le va a acabar el relato y se le va a acabar el cuento también al señor Sánchez", ha enfatizado.

"LA CARETA" DE PEDRO SÁNCHEZ

En este punto, ha criticado que Sánchez "un día esté con la careta de hombre de Estado, pidiendo la mano y los votos de los constitucionalistas" y otro "pactando con Bildu el Gobierno de Navarra".

"Bildu será legal pero es absolutamente inmoral", ha enfatizado, para subrayar que ese partido sigue "amparando los asesinatos de inocentes" y "todavía no ha condenado el asesinado de Miguel Ángel Blanco".

Además, ha recalcado que en las elecciones del 26 de mayo la coalición Navarra Suma (UPN, PP y Cs) ha logrado "el 40% de los votos", un "éxito" que evidencia, a su juicio, que la mayoría de los ciudadanos de la comunidad foral "quiere sacar al nacionalismo del gobierno" de Navarra.

DENUNCIA QUE CHIVITE NO CONTACTE CON NAVARRA SUMA

En este punto, ha criticado que cuando los nacionalistas y Bildu estaban "noqueados" tras el resultado electoral, Sánchez les "vuelva a dar oxígeno, metiéndolos en el Gobierno", ha exclamado, para denunciar que la socialista María Chivite no se haya reunido con Navarra Suma ni con Bildu en su ronda de contactos, "poniéndolos al mismo nivel".

"Esto es de una gravedad tan extrema que el señor Sánchez no está legitimado absolutamente para nada porque su incoherencia ha quedado manifiesta. Y eso lo debe saber toda España, que cada día tiene una cara y un disfraz", ha resaltado.

Además, Beltrán ha subrayado que ese pacto en Navarra "cierra completamente" cualquier posibilidad de que el PP pudiera abstenerse en una investidura de Sánchez. "Nos engaña cuando dice que quiere el apoyo de los constitucionalistas. De verdad, que no se lo crea nadie, yo por lo menos no me lo creo viendo lo que está sucediendo en Navarra", ha concluido.