Beltrán (PP): Las elecciones son una "oportunidad de oro" para hacer una campaña de calle y llegar a la Moncloa

"No queríamos las elecciones, pero Pedro Sánchez (PSOE) nos ha llevado a ellas y salimos a hacer campaña de calle y a decir a la gente que sus preocupaciones son lo que nos importa y lo que vamos a trabajar desde el Gobierno de España", ha dicho.

Beltrán y el presidente provincial del PP Zaragoza, Javier Campoy, arropados por militantes de este partido, han visitado este martes, 8 de octubre, la plaza del Pilar de Zaragoza, que esta semana es el principal escenario de las fiestas en honor a la Virgen del Pilar.

"El PP sale a ganar las elecciones, a gobernar España y a que Pablo Casado sea el próximo presidente de España", ha sintetizado Ana Beltrán.

BAJAR IMPUESTOS

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicesecretaria de Organización del PP ha abundado en la idea de que el suyo es el partido que "quiere dar confianza a todos los españoles y que piensa en el interés de los aragoneses y de todos los ciudadanos porque lo que le interesa son las preocupaciones de la gente".

En este sentido, ha detallado que a las personas mayores les interesa tener revalorizadas las pensiones, su sanidad y que los días de la jubilación los pasen con tranquilidad. Otras preocupaciones de los ciudadanos que ha citado son mantener el empleo o tenerlo el que no lo tenga, junto a la educación de los hijos y la bajada de impuestos que ha anunciado el PP.

"Tenemos la intención de quitar el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones". También se ha dirigido a la gente joven que se tiene que formar y encontrar una vivienda y empleo. "Todo eso es lo que quiere hacer el PP y es lo que nos importa porque es lo que de verdad le preocupa a la gente".

Esta preocupación la ha contrapuesto a la actitud del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, al que ha instado a que se preocupe "por la gente y no por sus intereses personales".

CAMBIOS EN LAS LISTAS

Beltrán ha dicho, sobre los cambios de nombre en algunas candidaturas del PP al Congreso y al Senado en el conjunto de España, que se debe a que "se ha considerado que había que hacer cambios concretos, pensando siempre en el interés del partido y en aportar lo mejor a cada provincia y a las Comunidades autónomas para poner a los mejores y a los que más van a trabajar por el interés de la gente, que es lo que más nos preocupa".

Sobre algunas declaraciones de la portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que pudieran ir en una dirección diferente a la marcada por el presidente del PP, Pablo Casado, ha contestado que "en absoluto".

MISMO OBJETIVO

Ana Beltrán ha remarcado: "Aquí vamos todos en la misma línea porque tenemos los objetivos, ahora sí claros, de que tenemos la oportunidad de llegar a la Moncloa y vamos en la misma dirección".

En cuanto a los escaños que esperan obtener ha dicho: "Salimos a ganar y esperamos el mejor resultado posible, sin una predicción concreta y es porque lo creemos de verdad".

Ha diferenciado que el 10N se presenta la posibilidad de tener a un presidente como Sánchez, "que solo piensa en su interés personal, que va a lo suyo y demuestra un claro interés egoísta", frente a Pablo Casado que "ha tendido la mano para hacer una coalición como España Suma, que se ha hecho en Navarra, con la fórmula de Navarra Suma, con gran generosidad y se podría haber hecho en toda España".

Al respecto, ha lamentado que esa gran coalición no se ha podido llevar a cabo porque "Ciudadanos no ha querido" puesto que "ha preferido ir por otro lado", mientras que el PP "ha demostrado saber ceder, pactar y no primar los intereses personales", para citar el ejemplo del Ayuntamiento de Zaragoza con el acuerdo PP-Cs "dejando las diferencias, cosa que otros partidos no ven".