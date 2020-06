Beltrán rechaza la celebración de un acto en Pamplona a favor de Patxi Ruiz y pide "no olvidar" a las víctimas de ETA

Beltrán, que ha participado en un acto de homenaje a las víctimas de ETA en el monumento que las recuerda en la plaza Baluarte de Pamplona, ha publicado un vídeo en su perfil de Twitter en el que ha reivindicado que "no se olviden a las víctimas de ETA y que sigan presentes en nuestro recuerdo".

La dirigente 'popular' ha censurado la celebración, esta tarde en Pamplona, de una manifestación "a favor de un preso etarra para pedir su liberación, un preso condenado por asesinar a Tomás Caballero".

Por ello, ha llamado a que "no se olviden a las víctimas de ETA y que sigan presentes en nuestro recuerdo". "Hay que mirar al pasado pero sobre todo para recordar que esto no vuelva a ocurrir y todos tenemos la obligación de hacer lo que esté en nuestra mano para que no vuelva a pasar", ha concluido.