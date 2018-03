Benavent dice ser "conocedor" de las prácticas que Costa admitió sobre la presunta financiación irregular del PP

Benavent se ha pronunciado en estos términos en los pasillo de Les Corts, antes de comparecer en la comisión que investiga los sobrescostes de más de 1.000 millones en la empresa de construcción de colegios Ciegsa, al ser preguntado por si conocía las prácticas que Costa admitió en el juicio por la presunta la caja 'b' del PP valenciano.

En su declaración, Costa señaló que su antiguo jefe y expresidente valenciano Francisco Camps fue quien decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con "dinero negro".

Al respecto, Benavent ha indicado que "muchos" eran "conocedores" de esas "situaciones", pero ha negado haberse reunido con Costa, aunque sí ha admitido que lo conocía y también a uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez.

No obstante, ha remarcado que desde la Diputación de Valencia no trabajaron con Orange Market. "No sé si en el provincial se hizo alguna cosita, pero en la Diputación que yo sepa no. Estaba más el partido regional con ellos que con el provincial", ha puntualizado.

Insistido por la declaración de Costa y de Álvaro Pérez en las que reconocen las prácticas que él mismo ya admitió, el exgerente de Imelsa ha indicado: "Ellos han tardado un poco más. Si han reconocido eso, ello sabrán porque lo han reconocido. Es lo que hay".