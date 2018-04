Berlín ve "normal" la reunión entre fiscales españoles y alemanes por el caso Puigdemont

El Ministerio alemán de Justicia calificó hoy de "totalmente normal" el encuentro que celebraron ayer en La Haya representantes de las fiscalías de España y Alemania para abordar el proceso de extradición del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

El portavoz de Justicia, Piotr Malachowski, aseguró en una rueda de prensa rutinaria al ser interrogado al respecto que es habitual que las fiscalías de países miembros de la UE estén en contacto -escrito, telefónico u oral- para tratar cuestiones bilaterales.

Señaló que no podía aportar nada sobre el contenido de la reunión, porque su departamento no estuvo presente, y, en términos generales, explicó que la Justicia alemana requiere información para poder ejecutar las extradiciones porque se hace un "análisis judicial" de los casos, porque "no es automático".

La Fiscalía de Schleswig-Holstein aseguró ayer a Efe que sigue "analizando" la información recibida de las autoridades españolas sobre la petición de extradición de Puigdemont antes de tomar nuevas decisiones sobre el caso.

El encuentro de ayer en la sede de Eurojust, en La Haya, responde al "interés compartido" de ambas fiscalías por agilizar el proceso de toma de decisiones, añadió la portavoz y fiscal primera de ese estado federado, Wiebke Hoffelner.

La Audiencia Territorial de ese estado federado decidió el jueves pasado la puesta en libertad bajo fianza de 75.000 euros de Puigdemont, tras desestimar el cargo de rebelión y requerir información adicional sobre el de malversación de fondos públicos relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Se espera ahora que la Fiscalía General de ese estado federado, que inicialmente respaldó en todos sus puntos la petición del Supremo español, presente una nuevo escrito ante la Audiencia.

Según fuentes judiciales españolas, el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo español, estudia la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo en caso de que la justicia alemana desestime el cargo de rebelión y sólo admita la extradición por malversación de fondos públicos.