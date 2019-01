Berlín insiste en un "brexit" ordenado y rechaza especular sobre un posible retraso

El Gobierno alemán insistió hoy en su interés de un "brexit" ordenado y rechazó especular sobre un posible retraso si el Parlamento británico no apoya mañana a la primera ministra, Theresa May, y no da su visto bueno al acuerdo negociado con la Unión Europea (UE).

En una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores, Maria Adebahr, subrayó que para Berlín "sigue en vigor el enorme interés en una salida ordenada y en una salida según el acuerdo negociado".

"Creo que es bueno y lo correcto, hoy, un día antes de una posible decisión, no hacer declaraciones de tipo especulativo sobre estos temas", agregó, y llamó a esperar la decisión mañana en el Parlamento británico, así como el ulterior desarrollo.

Recordó las declaraciones del ministro de Exteriores, Heiko Maas, la semana pasada en Dublín, que dijo: "Quien apueste por hacer fracasar la votación con el fin de tener posiblemente una mejor base de negociación, está asumiendo un riesgo extremadamente elevado."

Además, el portavoz del gobierno, Steffen Seibert, confirmó que la primera ministra británica y la canciller, Angela Merkel, mantuvieron una conversación telefónica el pasado fin de semana.

Afirmó que "no es extraño" que la primera ministra británica "se siga coordinando" con un serie de jefes de Gobierno europeos teniendo en cuenta que mañana el Parlamento británico estará "ante una decisión importante".

"Es normal que hablen", dijo, y agregó que si el caso hubiera sido el contrario, la pregunta sería por qué no han conversado.