Berlusconi dice que la derecha italiana está unida tras los ataques al M5S

El líder de Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, aseguró hoy que los partidos de la derecha están unidos tras los ataques que dirigió al Movimiento 5 Estrellas (M5S) que irritaron ayer a la Liga Norte, su socio de la coalición conservadora.

El ex primer ministro aseguró a los medios que el "estado de salud" de la coalición de derechas es bueno y que el líder de Liga Norte (LN), Matteo Salvini, es quien la encabeza.

"¿El estado de salud del centroderecha? Todo está bien", respondió Berlusconi en Campobasso (sur) para añadir a continuación: "el centroderecha está unido y Matteo Salvini es la persona que debe hacer de líder".

Salvini se mostró enfadado el viernes cuando supo de los ataques de su compañero de coalición al M5S, de cuyos miembros dijo Berlusconi: "Son personas que nunca han hecho nada en sus vidas. En mi empresa les contrataría para limpiar los retretes".

El magnate lombardo había irritado claramente a Salvini, quien además aludió a la posibilidad de que Berlusconi estuviera manteniendo conversaciones en paralelo con el Partido Demócrata (PD) del Gobierno saliente para un eventual acuerdo sobre un futuro Ejecutivo.

Hoy Berlusconi quiso aclarar la situación al decir que "nunca" había dicho que prefería formar Gobierno con los votos del PD.

"No hay ningún contacto con el PD. Solo he dicho que deberíamos habernos presentado en el Parlamento con nuestro programa y reunir los votos de todos los que no consideraran ni bueno para Italia ni para ellos ir a nuevas elecciones", dijo el ex primer ministro.

El viernes el presidente de la República, Sergio Mattarella, recibió a la presidenta del Senado, Elisabetta Alberti Casellati, quien agotó sin éxito el plazo de 48 horas que había recibido para intentar una mediación que hiciera posible la formación de un Gobierno.

La situación política sigue bloqueada en Italia mes y medio después de los comicios del 4 de marzo, en los que ningún partido o coalición alcanzó la mayoría necesaria para formar un Gobierno.