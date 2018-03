Bermúdez de Castro: "Torrent bebió ayer de su propia medicina"

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado hoy que el presidente del Parlament, Roger Torrent, "bebió de su propia medicina" con miembros del Círculo de Empresarios de Habla Alemana que le reprocharon el proceso soberanista.

En declaraciones a RNE recogidas por Efe, Bermúdez de Castro ha hecho hincapié en que Cataluña ha recuperado la normalidad con la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, ha señalado, continuará "hasta que haya un Gobierno que institucionalmente sea constitucional y estatutario".

Se ha referido a la situación que vivió ayer Torrent en el coloquio posterior a la conferencia que dio en el Círculo Ecuestre de Barcelona para afirmar que el presidente del Parlament "probó su propia medicina" porque han sido los independentistas los que han "provocado que haya un 50% o más de catalanes que se sienten mal vistos por los soberanistas" y han conseguido "dividir a la sociedad por la mitad de una manera completamente absurda".

Respecto a la investidura de Jordi Sánchez, el secretario de Estado ha llamado la atención sobre el hecho de que una persona que está huida de España, como Carles Puigdemont, "con su dedo", marque como futuro presidente catalán "a una persona que está encarcelada".

"Me gustaría que este dislate y esta comedia acabase de una vez", ha dicho Bermúdez de Castro quien ha señalado que "lo más lógico es que haya un presidente que esté limpio, que no tenga nada que ver con lo anterior y que intente recuperar la normalidad".

Preguntado por si era partidario de intervenir los medios de comunicación en aplicación del 155, ha respondido que al Ejecutivo le hubiera gustado "hacer algo más" en ese sentido pero entendió que "era importante que hubiese un amplísimo consenso" y en ese consenso "se dejaron fuera a los medios de comunicación".

El secretario de Estado ha recordado que él ya dijo que la actitud de Cataluña Radio y TV3 no le parecía "muy ética" y ha reclamado una "reflexión profunda" sobre el papel que están jugando los medios públicos catalanes que, ha dicho, deberían estar "para sumar y no para restar", "para unir y no para dividir" y para representar a todos los ciudadanos.