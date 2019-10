Bescansa asegura que Más País llega para evitar la abstención de la izquierda

Carolina Bescansa, que será cabeza de lista del nuevo partido de Íñigo Errejón, Más País, por A Coruña, ha destacado que dividir el espacio entre tres formaciones no le resta fuerza a la izquierda, sino todo lo contrario, porque su partido llega para evitar la abstención que anticipan las encuestas.

En declaraciones a Efe, la exdiputada de Podemos y cofundadora de la formación morada explica por primera vez tras conocerse su fichaje por el partido de Errejón los motivos para enrolarse en esta nueva aventura política.

"Me pidieron que me sumara al proyecto y yo les pedí que me dejaran hacerlo por Galicia", ha dicho Bescansa que buscará "aportar constructividad a un horizonte tan malo tras la negociación fallida" entre PSOE y Podemos.

Tanto es así que considera que "la única opción que garantiza que exista un gobierno y sea progresista es Más País", un partido que no cree que divida y debilite al bloque de izquierda.

"Hemos aprendido en los últimos años que dividir un espacio entre tres no significa restarle fuerza, al contrario, Más País está ayudando a que la expectativa de abstención se esté viendo reducida", explica Bescansa que tiene clara que esa es su misión y su papel. "Para eso hemos nacido", añade.

Porque ahora Bescansa exige que "se abra una etapa de responsabilidad" tras el fracaso de las negociaciones en la que "los principales actores se han comportado como si estuvieran en una mesa de póker o fueran protagonistas de una serie de televisión".

La cofundadora de Podemos, que asegura que se está sumando mucha gente del nuevo proyecto de Errejón, pide tomarse las encuestas con mucha prudencia porque entre el 40 y 50% del electorado decide su voto en campaña, amenazada esta vez por la abstención.

En concreto, su miedo está en que "mucha gente que apostó por gobierno de progreso se quede en casa ante el fracaso de aquellos que iban a encarnar esa opción de cambio".

Y por eso llega Más País. "Lo hacemos para luchar contra la abstención y una forma de hacer política que ha resultado estéril".