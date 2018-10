Bescansa felicita a Gómez-Reino y no aclara su futuro, que será estudiado de manera "colectiva" con su equipo

La diputada de Unidos Podemos por Madrid Carolina Bescansa ha felicitado al también parlamentario Antón Gómez-Reino por su victoria en las primarias a la Secretaría Xeral de Podemos Galicia; al tiempo que ha evitado comentar qué hará con su futuro político.

La santiaguesa, que ha obtenido el 45% de los votos por el 55% del diputado coruñés, ha comparecido ante los medios en Santiago poco después de conocerse la victoria de Antón Gómez-Reino.

Allí, la cofundadora de Podemos ha emplazado a estudiar de manera "colectiva" junto con el equipo de su candidatura los siguientes pasos a seguir. Así, ha evitado comentar si continuará activamente en el trabajo de Podemos Galicia, toda vez que decidió no postularse para entrar en el Consejo Ciudadano Autonómico, máximo órgano de dirección del partido morado.

"Fue una decisión de esta candidatura que yo solo me presentase a la Secretaría Xeral, precisamente para no hacer un papel de incomodidad de cara al CCA, por lo que no presenté mi candidatura en esa lista", ha indicado a preguntas de los medios.

Arropada por gran parte de los miembros de la candidatura 'Eu Quero Futuro para Galicia', que representaba la opción continuista al estar integrada por gran parte de la dirección saliente, Bescansa ha felicitado al vencedor de las primarias, con quien ha reconocido que mantuvo una conversación telefónica minutos después de trascender el resultado de las votaciones.

De este modo, tras agradecer el trabajo realizado a lo largo del último mes por los miembros de su candidatura, Carolina Bescansa ha manifestado que, con su derrota, se abre un período de "reflexión sobre cuáles fueron los errores" y los "motivos" por los que los inscritos de Podemos Galicia no depositaron su "confianza" en su proyecto.

Una reflexión que, según Bescansa, se llevará a cabo de manera "colectiva", al igual que lo fue "la decisión" de que se postulase para dirigir el partido a propuesta de la dirección saliente. "A partir de esta noche y mañana tomaremos las decisiones", ha remarcado.