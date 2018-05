Biel Company: En Baleares hay dos lenguas oficiales y en el PP queremos las dos

El presidente del PP balear, Biel Company, ha declarado hoy respecto al debate lingüístico que la postura de su partido "es clara, unánime y no ha variado", ha recordado que en Baleares hay dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano, y ha aseverado: "Nosotros queremos a las dos, las promocionamos y la defendemos por igual".

Company ha asistido hoy a la feria de Campos, donde ha rechazado este debate porque "únicamente lleva al enfrentamiento entre los ciudadanos de nuestras islas, que durante muchísimos años han vivido el uso de ambas lenguas desde la naturalidad y sin conflicto", ha informado el PP en un comunicado.

En este contexto, Company ha dicho que el PP es el "único" partido que está adoptando una postura responsable de "equilibrio", de rechazo a las posturas extremistas y que no busca sacar rédito político de la "confrontación lingüística".

El PP balear, ha continuado, "seguirá defendiendo por igual nuestras dos lenguas propias, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía" y "no contribuirá" a crear una confrontación que "fomentan quienes pretenden tapar su nula gestión avivando este debate".

Company ha lamentado que, mientras se habla de la lengua, "no se está poniendo el foco" en las necesidades reales de las islas y sus ciudadanos.

El líder del PP balear ha instado al Govern del pacto de izquierdas "a ponerse a trabajar en solucionar los problemas de los ciudadanos de las Islas Baleares o a dar paso al PP, que gobernará desde la responsabilidad, en lugar de dedicarse a fomentar debates estériles que en nada mejoran la calidad de vida de los ciudadanos".

Company ha recordado que, en tres años de legislatura, no se ha construido "ni una sola" vivienda de protección oficial, no se ha creado "ninguna" plaza de servicios sociales y no se ha construido "ni un meto cuadrado" de nuevas carreteras, a pesar de la congestión de las mismas.

Además, el político popular ha mantenido que el Govern presidido por la socialista Francina Armengol "debe ocuparse" de los problemas como la convivencia, la movilidad, la limpieza y la seguridad, en lugar de seguir buscando confrontación para "tapar su incapacidad de gestionar".

El pasado viernes, la delegada del Gobierno en Baleares, la popular María Salo, defendió el recurso de la Abogacía del Estado contra las subvenciones a la rotulación solo en catalán del Ayuntamiento de Pollença y culpó a la presidenta del Govern de que el "nacionalismo vaya en aumento" en las islas.