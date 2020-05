Bildu pide a Sánchez que no rompa los puentes con quienes le llevaron a Moncloa

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que "no rompa los puentes" con los partidos que facilitaron su investidura y que no caiga en la "tentación" de seguir sellando acuerdos con Ciudadanos porque eso le hará "perder apoyos por el camino".

Aizpurua ha lanzado esta advertencia durante su intervención en el debate sobre la cuarta prórroga del estado de alarma, en la que ha dejado claro que "la clase política está fallando" a una ciudadanía que tiene "miedo" por la pandemia y sus consecuencias

"Esto no es un casino, con los derechos de la gente no se puede mercadear y no entraremos en ese juego macabro", ha asegurado Aizpurua, quien ha lamentado que en medio de una situación como la actual la clase política esté "sacando lo peor de sí misma y dando el peor ejemplo posible". "No se puede jugar con la salud de la ciudadanía", ha dicho.

Precisamente, para no poner en riesgo la salud de los ciudadanos, Bildu se abstendrá en la votación de este miércoles, pero su portavoz ha subrayado ante Sánchez que no puede interpretar el sentido de su voto como una "lealtad" o un "cheque en blanco" a su Gobierno.

TODO TIENE SU LÍMITE

"Es usted, que gobierna en minoría, quien debe ganarse los apoyos y no exigirlos o darlos por hecho", ha apuntado, cuestionando la manera de gestionar la pandemia, "fuera de la lógica y el sentido común". "Todo tiene su tiempo y su límite, todos somos responsables o algo se quiebra", ha avisado Aizpurua, incidiendo en que no será su formación la que "deje caer" el estado de alarma porque la gente "tiene miedo" y no se puede crear "más zozobra" en una situación de gran incertidumbre.

En este contexto, ha pedido que sean las comunidades las que gestionen la desescalada en coordinación con entidades locales y comarcales y siempre bajo "validación" del Ministerio de Sanidad.

Y también ha alertado a Sánchez de las consecuencias de pactar con Ciudadanos. "Esperemos que esto no sea la antesala de nuevos acuerdos, porque es posible que gane algún apoyo puntual, pero perderá muchos por el camino", ha dicho, antes de recalcar que lo que quieren "los nuevos aliados de la derecha" de Sánchez es "privatizar lo común y precarizar la vida".

ALERTA CONTRA EL PACTO CON CIUDADANOS

"Pactar con Ciudadanos es sinónimo de políticas neoliberales y recentralización y es incompatible con la salida progresista y la concepción pluralista por la que, al menos sobre el papel, apostaba su Gobierno", ha apostillado.

Tras reprochar a Sánchez que no haya tenido "cintura para negociar, dialogar y acordar" con la izquierda, le ha recomendado que cambie de actitud y que no rompa los puentes, sino que reconstruya los apoyos escuchando las peticiones que le están haciendo quienes le ayudaron a mantenerse en La Moncloa.

También se abstendrá el BNG, cuyo diputado, Néstor Rego, hasta ahora venía votando a favor de mantener el estado de alarma desde su escaño del Grupo Plural, aunque el Gobierno no haya admitido sus propuestas.

Según ha explicado, la formación nacionalista, sigue apoyando la prórroga y no va a "obstaculizarla", pero considera que "hay maneras y maneras de hacerlo". "Discrepamos en el como, pero estamos de acuerdo en que el estado de alarma debe continuar", ha señalado. De hecho, cree que Galicia debería tener capacidad de decisión en su territorio, mientras que el Gobierno central tendría que limitarse a la "coordinación".

Por último, se ha quejado de la falta de diálogo del Gobierno con las formaciones pero invistieron a Pedro Sánchez y lo ha contrastado con el acuerdo para lograr el apoyo de Ciudadanos, "a los que hasta ahora incluían en la derecha ultramontana".