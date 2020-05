Bildu no revela su voto, a la espera de saber si derogarán la reforma laboral

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, no ha revelado aún el sentido de su voto sobre la prórroga del estado de alarma y ha recordado al presidente Pedro Sánchez que está "a la espera" de conocer si está dispuesto a derogar la reforma laboral, tal y como su grupo le ha pedido.

"Estamos a la espera de su posición, de saber si está por dar pasos en la protección de los trabajadores o no", ha dicho la portavoz de EH Bildu al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso que debate este miércoles una nueva prórroga del estado de alarma.

Aizpurua ha confiado en poder alcanzar un nuevo acuerdo que supondría "devolver un mínimo de seguridad a los trabajadores" y "los derechos que les fueron arrebatados", y ha valorado que Pedro Sánchez se abriese a atender algunas demandas de cogobernanza de las comunidades autónomas.

No obstante, en referencia al acuerdo con Ciudadanos para la prórroga, la portavoz de EH Bildu ha avisado al presidente de que "no es momento de vacilar ni de dudar" y le ha recomendado que "elija bien" sus socios. "Si apuesta por la derecha no nos encontrará", ha indicado.

En ese sentido, la portavoz de Bildu ha recomendado a Sánchez que elija entre "la mayoría progresista de la moción de censura" o la derecha "para mantener las políticas neoliberales que tantas vidas han destrozado".

"Si apuesta por la derecha perderá apoyos y tendrá un camino muy corto", ha augurado.