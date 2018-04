Birmania condena a soldados a 10 años de prisión por asesinato de rohinyás

Un tribunal de Birmania condenó a siete soldados a diez años de prisión con trabajos forzados en un área remota del país por participar en el asesinato de una decena de rohinyás durante la campaña militar iniciada el pasado año.

El castigo contra los efectivos militares fue anunciado anoche por el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, en una publicación en Facebook y recogido hoy por el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar".

El proceso contra personal policial y civiles "involucrados en el crimen" sigue su curso, añadió.

La operación castrense, considerada de seguridad, se inició como respuesta a un ataque perpetrado el 25 de agosto por un grupo insurgente de rohinyás y provocó la huida al vecino Bangladés de cerca de 690.000 miembros de esta etnia, no reconocida por las autoridades birmanas.

Las ejecuciones tuvieron lugar el 2 de septiembre en la villa Inn Din, en el occidental estado Rakáin, según reconoció en enero el Ejército en una inusual admisión de culpa.

Dos periodistas de la agencia Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, fueron encarcelados en diciembre por obtener documentos clasificados sobre la matanza y se enfrentan, de ser hallados culpables por violar la ley de Secreto Oficial, a una condena máxima de 14 años de cárcel.

Los representantes legales de los reporteros solicitaron a la justicia el sobreseimiento de la causa, cuya decisión está previsto haga público hoy el magistrado que lleva el caso.

La oenegé Amnistía Internacional apuntó que los asesinatos en Inn Din son "la punta del iceberg" de las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad, a las que también se acusa de violaciones, quema de viviendas y saqueos, entre otros delitos.

Unos 6.700 rohinyás habrían muerto durante la campaña de represalia militar, según los datos recabados por Médicos sin Fronteras y que no han sido reconocidos por las autoridades locales.

Altos representantes de Naciones Unidas han calificado la persecución contra los rohinyás en Birmania de limpieza étnica con "marcas de genocidio" conforme a los testimonios recogidos entre los supervivientes y refugiados en Bangladés.

Birmania ha negado las alegaciones y justifica el severo operativo militar como una respuesta legítima ante el asalto de militantes rohinyás a quienes cataloga de "terroristas".

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, a los que considera inmigrantes bengalíes, y les somete desde hace años a todo tipo de discriminaciones, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.